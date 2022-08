MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - En réponse aux remarques du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, faites lors de la récente visite du chancelier allemand Scholz à Ottawa, selon lesquelles il devait y avoir une analyse de rentabilité pour que le Canada exporte du gaz naturel en Europe, Mario Lévesque, PDG d'Utica Ressources, a déclaré :

« La rentabilité du gaz québécois est on ne peut plus claire. Le Québec possède d'énormes quantités de gaz naturel (environ 20 % du gaz récupérable total du Canada), suffisamment pour remplacer toutes les importations russes en Allemagne pendant 20 à 40 ans. Comme M. Trudeau le sait bien, un certain nombre d'acheteurs en Allemagne et ailleurs en Europe étudient actuellement des options permettant de sécuriser leur approvisionnement en gaz naturel. Les réserves de gaz du Québec sont situées près d'installations portuaires en eau profonde, ce qui nécessite peu d'investissements en infrastructure. De plus, ces ports sont beaucoup plus proches de l'Europe que les autres grandes sources potentielles de gaz pour l'Allemagne, comme le Qatar ou les États-Unis. Il n'y a pas besoin de subventions gouvernementales pour cette opportunité. Au contraire, les gouvernements du Canada gagneraient des dizaines de milliards en redevances et en taxes.

Le gaz québécois peut être la clé pour que le Canada se montre à la hauteur de sa responsabilité de venir en aide à l'Europe en ces temps difficiles. Les autres sources de gaz canadien sont éloignées des ports de l'Atlantique et la construction des infrastructures nécessaires au transport de ces produits vers l'Europe constitue un processus long, complexe et coûteux.

Nous souhaitons soutenir votre intention d'augmenter la production de gaz pour venir en aide à nos alliés européens, ce qui constitue la première étape de notre plan en trois phases :

Accroître rapidement la production au Québec, remplaçant ainsi les importations québécoises en provenance des États-Unis et d'autres régions du Canada ; Étant donné la courte distance entre le Québec et l'Allemagne, commencer à expédier du gaz sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) dans les 18 mois. Chaque navire de GNC devrait être capable de transporter environ 20 milliards de pieds cubes de gaz par an (plus d'un pour cent des importations allemandes en provenance de Russie par navire et par an). Construire une usine de GNL dans le parc industriel de Bécancour (situé au cœur des champs gaziers du Québec) capable de liquéfier de 1 à 2 tcf de gaz par an - ce qui équivaut à 100 pour cent des importations allemandes de gaz en provenance de Russie ou à plus d'un tiers de toutes les importations européennes de gaz en provenance de Russie.

Cela nécessiterait la levée de la nouvelle loi du gouvernement du Québec interdisant la production d'hydrocarbures - une loi qui n'a aucun sens, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

M. Trudeau, vous avez promis d'aider l'Europe et voilà un plan qui a le soutien de la grande majorité des Québécois. Nous comptons sur votre leadership pour travailler avec nous afin d'aider l'Europe en cette période de besoin, d'apporter des avantages économiques importants au Canada et d'aider l'environnement en s'assurant que l'Europe n'aura pas à revenir en arrière et à revenir au charbon et à la grave augmentation des émissions de GES que cela entraînera ».

À propos de Ressources Utica

Ressources Utica est une entreprise québécoise ayant pour mission de participer à la transition énergétique par le développement d'un portefeuille diversifié qui comprend, en plus du pétrole léger et du gaz naturel, des projets d'énergies renouvelables telles que l'hydrogène et le stockage de CO2. Les projets sont menés dans une perspective de développement durable, d'utilisation optimale des ressources disponibles, de respect des communautés d'accueil et de maximisation des retombées économiques locales.

Liens intéressants

SOURCE Ressources Utica

Renseignements: Mario Lévesque, président-directeur général, Utica Ressources, [email protected]