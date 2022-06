LAVAL, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est en compagnie madame Christine Poirier, conseillère municipale du district Duvernay - Pont-Viau, membre du comité exécutif et DGA - Développement et aménagement du territoire, et d'invités de marque que PUR Immobilia a procédé le 22 juin dernier à cette pelletée de terre symbolique de la cinquième et dernière phase de son complexe de 640 unités d'habitation, LE MARKET.

Situé au cœur du secteur Chomedey, cet ample complexe compte 436 unités locatives et 215 unités de type condo. Comme prévu, la construction de cette ultime phase de 122 condos offerts à la vente vient d'être officiellement lancée aujourd'hui. D'ailleurs, soulignons que la moitié des unités est déjà vendue. Ce milieu de vie exceptionnel compte une grande fenestration, des plafonds de 9 à 11 pieds, des cuisines haut de gamme avec électroménagers de qualité inclus et une insonorisation remarquable. La toute première unité témoin des condos peut maintenant être visitée sur rendez-vous.

Pour vivre Laval à son meilleur

À deux pas du Marché Public 440 et du Carrefour Multisports à Laval, stratégiquement localisée près des grands axes routiers, cette phase du développement LE MARKET à Laval clôt ce projet immobilier de PUR Immobilia. Rappelons qu'il s'agit d'un investissement privé de ce développeur de renom de près de 185 millions $. La prochaine phase locative, présentement en construction, sera lancée à l'automne 2022 et offrira 260 unités de 1 à 3 chambres pour occupation à la mi-2023.

Dans la continuité et le raffinement

Parfaitement adaptées à la réalité actuelle et inspirées par les plus grands hôtels boutique de New York, les copropriétaires de ces 121 unités se déployant sur 16 étages profiteront de logements et des aires communes conçus sur les thèmes du confort, du design et du raffinement. Notons que la totalité des unités des phases précédentes a déjà été vendue, confirmant l'engouement pour ce projet moderne dessiné par TLA Architectes.

Compte tenu du succès rencontré, ce projet s'inscrira dans la continuité des phases précédentes, « Nous trouvons important de choyer notre relation client dès le départ. Nos acheteurs pourront faire leur choix de matériaux et finis sophistiqués au Centre de Design PUR Immobilia, accompagnés par une designer professionnelle. Au cours des deux dernières années, on a pris goût à profiter de son chez-soi. Il est donc logique que nos acheteurs aient la possibilité de se créer un milieu de vie à leur image, » déclare Yann Lapointe, coprésident de PUR Immobilia.

Les espaces communs accueillants

Ce développement résidentiel d'envergure, 4 fois lauréate au Grand Prix de Design pour les aires communes des habitats locatifs en 2021 et finaliste pour les Prix Habitats Design 2021, proposera des aires communes qui permettront aux espaces de vie de s'étendre bien au-delà des quatre murs de leur logement. En effet, les copropriétaires pourront accueillir leurs invités dans un basilaire. Ils auront aussi accès à une salle multifonctionnelle, une piscine intérieure, un spa, un sauna, une salle de billard, deux salles de conférence, un lounge ainsi que deux terrasses aménagées avec foyers et BBQ.

Avec le travail hybride qui a encore la cote, des espaces de travail bien conçus en termes d'ergonomie et un accès internet sans fil gratuit et performant sont inclus aux aires communes pour permettre aux résidents de changer d'air. Notons que les aires communes sont présentement en construction pour une livraison au début de 2023, en même temps que le MARKET 4.

Face au succès du projet MARKET, Philippe Bernard, coprésident et fondateur, ajoute : « C'est dans nos valeurs chez PUR Immobilia de vraiment bien faire les choses. Nous sommes fiers de développer des milieux de vie accueillants et innovants, ça fait partie de notre ADN. Ces prix de design et l'engouement pour le projet viennent confirmer que notre orientation est la bonne. »

À propos de PUR Immobilia

Fondée en 2008, l'entreprise montréalaise de développement immobilier, PUR Immobilia, concentre ses activités sur la revitalisation et le réaménagement de sites stratégiques d'importance, d'où le nom PUR : Perfect Urban Redevelopment. L'équipe de gestion de PUR possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour réaliser des projets immobiliers complexes. De l'acquisition au développement, en passant par la planification, les ventes, la location, le marketing et la gestion, PUR est un chef de file du marché à titre de développeur immobilier. PUR Immobilia compte parmi ses partenaires Claridge et Gestion Immobilière Doucet.

