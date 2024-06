« Le CIUSSS nous met à la rue ! » - Cri du cœur des personnes en situation de handicap physique

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le Centre communautaire Radisson (CCR), pilier essentiel pour les personnes en situation de handicap physique, lance ce matin un cri du cœur. Après de nombreuses années dévouées à la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap physique, il se voit dans l'obligation de quitter ses locaux actuels, spécialement aménagés et adaptés pour répondre aux besoins de ses membres, à la suite de la décision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) de ne pas renouveler son bail.

Cette décision suscite l'indignation et inquiète la communauté. « Ces locaux sont non seulement accessibles et adaptés, ils sont devenus le cœur battant des activités qui ont un impact significatif sur la qualité de vie des membres, c'est notre deuxième maison. Si le CCR est relocalisé, sera-t-il toujours possible de s'y rendre en transport ? Et si le centre doit se tourner vers le marché locatif privé, les coûts deviendront-ils rédhibitoires ?» demande Eveline Nguepi, trésorière du conseil d'administration et personne utilisatrice des services.

Face à cette situation alarmante, le CCR multiplie les démarches auprès des autorités locales et politiques. Il a notamment reçu l'appui du ministre fédéral et député de Laurier-Ste-Marie, Monsieur Steven Guilbeault ainsi que de l'appui de la députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone et du député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard. Mais, malgré tous les efforts déployés, l'avenir demeure incertain. « Le marché locatif à Montréal est sans pitié et la situation est encore pire pour un organisme communautaire doté d'un financement limité, devant trouver un des rares locaux qui respecte les critères d'accessibilité universelle et qui soit adapté », explique Emmanuel Barbot, à la direction générale de l'organisme. Le CCR lance donc un cri du cœur et implore le CCSMTL de revenir sur sa décision, de lui trouver un local tout aussi accessible, respectant la dignité humaine des personnes en situation de handicap physique à un coût similaire ou de l'aider financièrement s'il doit se tourner vers le marché locatif privé. Il en va du maintien des services offerts à une population déjà vulnérable.

SOURCE Centre communautaire Radisson

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevue : Éliane Legault-Roy, relationniste, cell. 514-692-4762, [email protected]