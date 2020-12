« Le centre-ville de Montréal a un urgent besoin d'un électrochoc pour assurer sa relance »

- Serge Goulet, président de Devimco Immobilier

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, les deux paliers supérieurs de gouvernement et le secteur privé doivent créer un nouveau partenariat, soit l'équivalent d'un New Deal, pour assurer la relance économique du centre-ville de la métropole et de sa périphérie, fortement ébranlés par les effets de la pandémie.

C'est ce qu'a proposé, aujourd'hui, le président de Devimco Immobilier, M. Serge Goulet, cours d'un panel organisé dans le cadre du forum stratégique sur le centre-ville de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Montréal a un urgent besoin d'un électrochoc. Confrontée à la pandémie et à l'urgence d'agir pour relancer son économie, la Ville de Montréal devrait permettre au secteur privé de contribuer financièrement à la construction d'équipements et d'infrastructures publiques. Les gouvernements augmentent les déficits pour nous sortir de la crise, alors que nous avons d'énormes capitaux qui dorment et qui attendent des décisions qui ne viennent pas. Nous voulons faire notre part, mais nos offres ne trouvent pas écho », a déclaré M. Goulet.

M. Goulet suggère la conception d'une grille d'évaluation des retombées économiques et sociales des grands projets afin d'évaluer et de quantifier ce que chacun peut offrir au-delà des minimums exigés par la réglementation (exemple : dépasser la règle de contribution de 10% aux fins de parc).

Critères de performance :

Cette grille comprendrait donc des critères de performance fondés sur ce que les promoteurs proposeront en valeur ajoutée dans les domaines suivants :

Tourisme et en patrimoine (exemples : restauration de lieux historiques, équipements touristiques…) ; Habitation (exemple : plus de logements sociaux) ; Infrastructures publiques (exemples : routes, réseaux d'aqueduc…) ; Développement durable (exemples : plus de parcs, plus d'agriculture urbaine, économie circulaire, technologies propres…) ; Mobilité (vélos, voies piétonnières, rues, nouvelle station du REM dans le bassin Peel…) ; Création d'emplois.

« En contrepartie de cette contribution, la Ville de Montréal devrait permettre aux développeurs de créer une valeur ajoutée sur leurs grands projets en acceptant de rendre plus flexibles certains règlements ou en accordant une plus grande densification des projets », a indiqué M. Goulet.

Le 1er décembre, M. Goulet et treize autres chefs d'entreprise du secteur immobilier avaient publié une lettre ouverte à la mairesse de Montréal dans laquelle ils lui proposaient la création d'une table de concertation pour impliquer le plus rapidement possible toutes les parties concernées dans la mise en chantier de grands projets structurants à Montréal. La mairesse n'a pas encore répondu à cette offre.

Selon M. Goulet, les gouvernements canadien et québécois doivent faire partie de la table de concertation proposée. « Les gouvernements peuvent contribuer avec des programmes de relance spéciaux auxquels nous voulons participer. De plus, plusieurs ministères ou sociétés gouvernementales pourraient être impliqués, dont Patrimoine Canada, la Société des ponts Jacques Cartier et Champlain, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). L'idée est de constituer un guichet unique pour chacun des niveaux de gouvernement », a-t-il souligné.

« Nous ne voulons pas faire abstraction des règles et des processus qui régissent nos administrations publiques, mais bien d'atteindre un équilibre et démontrer que tous peuvent collaborer pour réaliser un objectif commun. La situation le demande et tous doivent y mettre du sien », a conclu M. Goulet.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu le premier membre de l'Institut sur les villes de nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a entamé cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2020, par le lancement d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada.

SOURCE Devimco Immobilier

Renseignements: Caroline Des Rosiers, 514-880-2881, [email protected]

Liens connexes

https://devimco.com/