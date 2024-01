TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le projet Safe STEM Workplaces est une initiative de collaboration entre WomanACT et la Société pour les femmes canadiennes en science et technologie (SCWIST) qui vise à promouvoir des lieux de travail sûrs et exempts de harcèlement, particulièrement dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et dans celui des métiers. Ce projet, financé par le ministère de la Justice, vise à améliorer les mesures de prévention et de réaction au harcèlement sexiste et sexuel. Il s'attaque directement au harcèlement sur le lieu de travail, en particulier celui qui touche les femmes, ceci dans le but de réduire le stress, d'améliorer la productivité et de retenir les femmes dans ces secteurs. Ce programme ne pourrait voir le jour sans la participation d'employeurs tels que l'Association canadienne de la construction (ACC), Chandos Construction, Tandem Launch et EllisDon, qui font partie des nombreux employeurs qui s'efforcent de créer des environnements de travail respectueux et sûrs.

La question omniprésente du harcèlement au travail a suscité de l'attention à l'échelle mondiale, catalysée par le mouvement #MeToo. Des statistiques alarmantes persistent : environ 40 % des femmes dans le monde sont victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail (Mayer et coll., 2020). Ces chiffres préoccupants se reflètent dans un contexte canadien, où les signalements de harcèlement sexuel émanant de femmes sont systématiquement plus nombreux que ceux émanant d'hommes dans une proportion allant de 2,4 à 3,6 fois (Angus Reid Institute, 2018; Angus Reid Institute, 2014).

WomanACT et SCWIST se sont associés à l'Association canadienne de la construction (ACC) pour lancer une série de microleçons transformatrices. Cette initiative dynamique, offerte gratuitement aux membres intégrés de l'ACC par l'intermédiaire des associations partenaires de l'ACC, vise à refaçonner les cultures d'entreprise et à éliminer le harcèlement sexiste et sexuel sur les lieux de travail. La série de microleçons constitue un programme de formation interactif englobant des concepts essentiels, des stratégies pratiques et des mesures à prendre. Les participants se pencheront sur les pratiques tenant compte des traumatismes, l'impartialité procédurale, l'équité, ainsi que sur les nuances liées au genre, à l'orientation sexuelle et au harcèlement. Ils recevront un certificat à l'issue de la formation. La série permet aux participants de favoriser des cultures de travail responsables, de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réagir aux incidents de façon efficace.

Harmy Mendoza, directrice administrative de WomanACT, souligne : « Notre partenariat avec l'ACC pour la série de microleçons signifie plus qu'une collaboration : il évoque plutôt notre engagement commun à repenser les lieux de travail. Nous écrivons un récit où le harcèlement n'a pas sa place et où l'égalité et le respect foisonnent ».

La série de microleçons illustre bien la synergie réalisée grâce aux partenariats intersectoriels. L'engagement de l'Association canadienne de la construction à favoriser une culture du respect et de la sécurité s'harmonise parfaitement avec les objectifs communs de WomanACT et de la SCWIST. « Le secteur de la construction continue d'investir dans des lieux de travail inclusifs et respectueux. Nous sommes ravis d'offrir cette formation à nos entreprises membres par l'intermédiaire de nos associations partenaires intégrées dans tout le Canada », a déclaré Mary Van Buren, présidente de l'ACC.

À propos de WomanACT : Depuis 1991, WomanACT est un organisme torontois consacré à la planification et à la coordination. Aujourd'hui, nous sommes un organisme caritatif qui travaille en collaboration pour mettre fin à la violence contre les femmes et pour promouvoir l'égalité des sexes par l'entremise de l'éducation, des politiques et de la mobilisation des communautés. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site www.womanact.ca.

Au sujet de SCWIST (Société canadienne des femmes en sciences et technologies) : SCWIST est un leader dans les programmes, les partenariats, le mentorat et les réseaux à travers le Canada pour les femmes et les filles qui participent en STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Grâce à la recherche innovante, au renforcement des capacités et à la défense collective, SCWIST a avancé la participation et le leadership des femmes et des filles dans les domaines de STIM depuis 1981. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.scwist.ca

À propos de l'Association canadienne de la construction : L'Association canadienne de la construction (ACC) est la seule association nationale représentant les entrepreneurs (généraux, spécialisés, civils) et les fabricants, prestataires de services et fournisseurs au Canada. Soutenue par 17 000 entreprises membres provenant de 62 associations partenaires intégrées locales et provinciales, l'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels des secteurs connexes travaillant dans l'industrie canadienne de la construction institutionnelle, commerciale, industrielle et civile (ICIC) ou auprès de celle-ci, en matière de politiques publiques, de questions juridiques et d'élaboration de normes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.cca-acc.com.

SOURCE WomanACT

Renseignements: Harmy Mendoza, directrice administrative, WomanACT, [email protected]