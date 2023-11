« L'artiste sans visage » Banksy va-t-il répondre à l'appel pour les animaux de compagnie? Une parodie unique de l'œuvre célèbre « No Ball Games » est diffusée à Times Square, New York

L'artiste sans visage Banksy stimule l'intérêt pour la création d'art pour les animaux de compagnie

NEW YORK, 20 novembre 2023 /CNW/ - Le 11 novembre, une publicité dédiée à l'artiste de renommée mondiale Banksy a été diffusée à Times Square, New York.

Call XOOX! 1-866-738-9669 : An advertisement sending a message to all artists, including the British painter, graffiti artist, social activist, and filmmaker Banksy, whose personal details remain unknown. The invitation is to unite with XOOX in the campaign to help pets and humans live together in one peace.

La vidéo, une parodie de l'œuvre emblématique de Banksy « No Ball Games », mettant en vedette des chiens et des chats, a été créée et publiée par la société américaine XOOX. XOOX, connu pour son artiste sans visage, Banksy, qui a créé des œuvres d'art contenant des commentaires politiques et sociaux à l'échelle mondiale, a communiqué avec Banksy, lui demandant de créer pour la cause des animaux de compagnie. Le message indique : « Banksy, veuillez communiquer avec nous au +1 866 PET XOOX (866 738 9669) ou à l'adresse [email protected]. »

Kristen Kim, responsable des relations publiques de XOOX, a expliqué : « Nous avons créé cette vidéo pour sensibiliser la population à la nécessité d'une législation relative à la protection des animaux, parallèlement à l'intérêt croissant pour les animaux, en utilisant les œuvres de Banksy qui illustrent la façon dont les enfants sont contrôlés d'un point de vue social. Le message porte l'espoir de voir Banksy participer aux réformes juridiques pour les animaux de compagnie. »

XOOX a lancé une application de réseau social consacrée aux animaux de compagnie qui repose sur des défis s'appuyant sur de courts contenus. L'application propose de la musique et des jeux destinés exclusivement aux animaux, ainsi qu'une trousse d'analyse urinaire. Développée en collaboration avec Medi Cloud, la trousse permet une détection simple des maladies au moyen de tests d'urine. XOOX prévoit également de lancer une application intégrant l'ADN et le MBTI de l'animal.

Lancée le 11 novembre avec quatre « 1 » représentant les animaux à quatre pattes, XOXX est une application exclusive pour les animaux de compagnie. XOOX offre une fonction de service qui analyse les motifs autour des paupières et des yeux des animaux de compagnie pour enregistrer leur identification biométrique de détection du visage et vérifier ensuite leur identité. Les animaux peuvent avoir leurs propres comptes, qui sont gérés par leurs propriétaires, appelés « Petlers ».

XOOX verse un penny à sa fondation pour chaque nouveau compte, contribuant ainsi aux efforts mondiaux en matière de droits et de réglementation des animaux de compagnie.

Kristen Kim, responsable des relations publiques, a lancé un message d'espoir : « Malgré nos différences mondiales, nous croyons en la défense des animaux de compagnie. Nous sommes curieux de connaître la réponse de Banksy, qui se décrit comme un terroriste artistique, au message de XOOX. »

Société : XOOX LAB,INC

Adresse du site Web : www.xoox.pet

Personne-ressource : Kristen Kim

Adresse courriel : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=9o043LeBaiQ

SOURCE XOOX