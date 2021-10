Journéemondialedelavue 

Les résultats d'un nouveau sondage national révèlent que 45 % des Canadiens de 50 ans ou plus ne savent pas que le glaucome est l'une des principales causes de cécité au pays

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la vue, une excellente occasion de souligner l'importance de la proactivité en matière de soins oculaires et de mieux faire connaître le glaucome, une maladie des yeux caractérisée par une pression intraoculaire (à l'intérieur de l'œil) élevée qui peut endommager le nerf optique et entraîner une perte de vision permanente1. Selon les résultats d'un nouveau sondage national mené par la firme de recherche Léger, 45 % des Canadiens de 50 ans ou plus ne savent pas que le glaucome est l'une des principales causes de cécité au pays2.

Le sondage indique également que 42 % des Canadiens de 50 ans ou plus n'ont pas consulté un optométriste au cours des 18 derniers mois. De plus, 24 % des répondants de ce groupe d'âge ont présenté une fatigue oculaire attribuable au temps accru passé devant l'écran au cours des 18 derniers mois. Enfin, selon les résultats du sondage, les résidents de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique sont nettement plus susceptibles de faire état d'une fatigue oculaire en raison du temps additionnel passé devant un écran d'ordinateur, un téléphone intelligent, une liseuse électronique ou un téléviseur, que leurs homologues habitant les Prairies.

Glaucome - Arrêter le voleur de la vue

On estime que 400 000 Canadiens sont touchés par le glaucome3. Cette maladie, qu'on qualifie de « voleur de la vue », apparaît lentement au fil du temps, de sorte qu'il est difficile d'en remarquer les symptômes. Les personnes atteintes de glaucome peuvent présenter un rétrécissement graduel de la vision périphérique. Il n'existe aucun traitement curatif, et si la maladie n'est pas prise en charge de façon proactive, elle cause des lésions au nerf optique qui entraînent une perte irréversible de la vue3. Toutefois, les optométristes et les ophtalmologistes peuvent détecter et prendre en charge le glaucome. On encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur le glaucome et à consulter des ressources comme celles offertes dans la section réservée à la maladie sur le site Web de Vaincre la cécité Canada (FightingBlindness.ca) pour obtenir un soutien additionnel.

Glaucome en perspective

En partenariat avec Vaincre la cécité Canada, Allergan a mis au point Glaucome en perspective, une application conçue pour aider les patients à comprendre les répercussions du glaucome et l'évolution de la maladie. Créée par le professeur David Crabb, l'application est fondée sur des recherches menées auprès de patients atteints de glaucome qui ont expliqué leur perception de la perte de vision causée par la maladie. Après avoir connu un franc succès au Royaume-Uni, l'application Glaucome en perspective est actuellement adaptée pour le Canada. Elle pourra bientôt être téléchargée gratuitement à partir de l'App Store et de Google Play.

#Journéemondialedelavue

À l'occasion de la #Journéemondialedelavue, l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB.org) a réuni d'importantes organisations mondiales vouées à la protection de la vue et a lancé la campagne #Aimezvosyeux (#LoveYourEyes) qui vise à encourager un million de personnes partout dans le monde à subir un examen de la vue d'ici le 14 octobre.

Énoncés

« La Journée mondiale de la vue est un événement important qui arrive au bon moment, étant donné la pandémie qui sévit depuis plus de 20 mois. Chaque semaine, je rencontre plusieurs patients qui n'ont pas fait l'objet d'un suivi depuis plus d'un an parce qu'ils craignaient de consulter leur équipe de soins oculaires en période de COVID. Le résultat : ils présentent une perte catastrophique et irréversible de la vue dans un œil ou les deux yeux. La plupart des maladies courantes comme les cataractes et la dégénérescence maculaire s'accompagnent de symptômes précoces perceptibles par les patients. En général, le glaucome touche d'abord la vision périphérique et peut donc passer inaperçu même si la maladie continue à évoluer. C'est pourquoi on l'appelle le « voleur silencieux de la vue ». La pandémie a brutalement mis en évidence les répercussions du report des soins dans divers domaines de la médecine, et nous devons mettre tout en œuvre pour contrer son impact chez les patients atteints de glaucome sans délai. » - D r David B. Yan , ophtalmologiste en chef, Mount Sinai Hospital, Université de Toronto - Directeur du service de glaucome, Kensington Eye Institute

« Aucun traitement ne permet actuellement de guérir le glaucome. C'est pourquoi la recherche est essentielle. Toutefois, un dépistage et un traitement précoces peuvent aider à prévenir les lésions au nerf optique et sauver la vue. Le glaucome peut toucher n'importe qui, mais il existe divers facteurs qui peuvent accroître votre risque d'être atteint de la maladie. Soyez au courant de ces facteurs de risque. Consultez votre professionnel de la santé oculaire chaque année afin de déceler tout nouveau problème touchant vos yeux. Vous n'êtes pas seul. Le site Web de Vaincre la cécité Canada (FightingBlindness.ca) offre du soutien et de nombreuses ressources utiles, et des outils comme l'application Glaucome en perspective peuvent vous aider à prendre en charge les effets du glaucome. » - Doug Earle , Président-directeur général, Vaincre la cécité Canada

(FightingBlindness.ca) offre du soutien et de nombreuses ressources utiles, et des outils comme l'application Glaucome en perspective peuvent vous aider à prendre en charge les effets du glaucome. » - « En général, les patients atteints de glaucome ne présentent pas de symptômes de perte de vision avant qu'un diagnostic ne soit posé pendant un examen adéquat de la vue. Le but de l'application Glaucome en perspective est de simplifier la maladie afin que les médecins puissent expliquer en quoi elle consiste et en fournir une représentation visuelle exacte aux patients qui viennent de recevoir un diagnostic. Il s'agit d'une application qui aide les patients à respecter leur traitement et à communiquer de l'information sur leur maladie à leurs proches. » - D r David Crabb , développeur de l'application Glaucome en perspective, et professeur de statistique et de recherche sur la vue, City, University of London .

« Notre objectif dans le domaine du glaucome est de créer un avenir où la vision des gens dure toute la vie. Nous comprenons l'importance des soins oculaires, et c'est pourquoi nous continuons à chercher de nouveaux traitements qui aideront à préserver et à protéger la vue de nos patients. Depuis plus de 70 ans, nous mettons au point des produits et des services novateurs pour les professionnels de la santé et les patients, et nous questionnons chaque jour ce qui est possible dans les soins oculaires. Nous sommes fiers de lancer la nouvelle application Glaucome en perspective en partenariat avec Vaincre la cécité Canada et nous maintenons notre engagement à appuyer les Canadiens aux prises avec des maladies oculaires. » - Tracey Ramsay , Vice-présidente et Directrice générale, AbbVie Canada.

À propos du sondage

Commandité par Allergan, une société d'AbbVie, le sondage a été mené du 10 au 12 septembre 2021 auprès de 684 Canadiens âgés de 50 ans ou plus faisant partie du groupe de personnes interrogées en ligne par Léger. La marge d'erreur est estimée à ± 3,75 %, 19 fois sur 20.

À propos de Vaincre la cécité Canada

Vaincre la cécité Canada (VCC) est le principal investisseur privé dans la recherche sur la vue au Canada. VCC offre de l'espoir aux Canadiens en cernant les avenues de recherche les plus prometteuses visant le traitement et la guérison des maladies oculaires cécitantes, ainsi qu'en recueillant et en gérant des fonds pour soutenir ces activités de recherche essentielles qui ont pour but de sauver la vue. Depuis 45 ans, VCC a investi plus de 40 millions de dollars pour appuyer la recherche et l'éducation sur la vue dans tout le Canada : cela représente plus de 200 bourses de recherche qui ont mené à plus de 600 découvertes dans des domaines comme la recherche sur les cellules souches, les traitements neuroprotecteurs, les progrès technologiques, la pharmacothérapie et la thérapie génique. VCC est également déterminée à établir des partenariats de financement de la recherche sur la vue au Canada et à l'échelle mondiale. Grâce à de tels partenariats, elle a contribué à débloquer plus de 10 millions de dollars pour faire avancer la recherche. Toutes les initiatives de recherche et d'éducation financées permettent d'appuyer les objectifs suivants : comprendre les causes de la perte de vision, trouver des façons de ralentir ou de stopper cette perte, et déterminer des moyens de rétablir la vue.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter ou trouvez-nous sur LinkedIn.

