« Jeu de la virgule » : Les professionnels de la physiothérapie se regroupent pour lancer un appel à la prudence

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec (FCPQ) et l'Association québécoise de physiothérapie (AQP) lancent un appel à la prudence et mettent en garde le public sur les graves conséquences pour la santé que peut avoir le « jeu de la virgule ».

Ce défi qui circule actuellement sur les réseaux sociaux consiste à donner une succession de coups secs à l'arrière de la nuque dans des directions opposées en faisant pivoter la tête dans un mouvement ressemblant à une virgule. « Le message que nous souhaitons que les jeunes et leurs parents retiennent c'est que ce geste peut créer un mouvement qui dépasse les capacités normales de la colonne cervicale » explique Manon Dufresne, physiothérapeute et présidente de l'OPPQ. « Nos trois organisations sont préoccupées par les vidéos qui circulent sur les médias sociaux et pensent que les conséquences physiologiques de ce qui est présenté comme un jeu doivent être connues ».

Conséquences potentielles du « jeu de la virgule »

Un mouvement brusque, effectué de surcroît par surprise, peut causer d'importants dommages physiques parmi lesquels :

Blessures aux vertèbres cervicales, aux ligaments et aux muscles du cou : toute force excessive peut entraîner des dommages importants sur les vertèbres cervicales, qui constituent une partie délicate de la colonne vertébrale. Ces traumatismes peuvent provoquer des torticolis et douleurs musculaires jusqu'à une très grave fracture des vertèbres cervicales.

: toute force excessive peut entraîner des dommages importants sur les vertèbres cervicales, qui constituent une partie délicate de la colonne vertébrale. Ces traumatismes peuvent provoquer des torticolis et douleurs musculaires jusqu'à une très grave fracture des vertèbres cervicales. Traumatisme crânien ou autres lésions cérébrales : comme le geste est souvent effectué par derrière, les victimes peuvent chuter vers l'avant ce qui entraîne un risque de contact de la tête avec une surface dure. Il peut aussi engendrer un traumatisme s'apparentant à un « coup de lapin » ( whiplash ).

comme le geste est souvent effectué par derrière, les victimes peuvent chuter vers l'avant ce qui entraîne un risque de contact de la tête avec une surface dure. Il peut aussi engendrer un traumatisme s'apparentant à un « coup de lapin » ( ). Douleur et inconfort : même sans blessures graves, les victimes peuvent ressentir des maux de tête, des raideurs du cou et d'autres symptômes désagréables.

« Nous sommes d'avis que la prévention est essentielle et qu'il est important de discuter des risques de cette tendance avec les jeunes », précise Edith Castonguay, présidente de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec. « Par ailleurs, nous recommandons de consulter une professionnelle ou un professionnel de la santé dès qu'un enfant se plaint d'une douleur au cou persistante ou que sa mobilité à la tête est réduite, que le jeu de la virgule ait été mentionné ou non », poursuit Simon Dalle-Vedove, président de l'Association québécoise de la physiothérapie.

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) a pour mission d'assurer la protection du public, la qualité des services professionnels fournis par les 6 194 physiothérapeutes et 3 131 technologues en physiothérapie du Québec de même que le développement de ces deux professions.

https://oppq.qc.ca

Association québécoise de la physiothérapie

La mission de l'Association québécoise de la physiothérapie est d'assurer à notre profession la place et le rayonnement qui lui reviennent partout à travers la province et de faire du Québec un chef de file dans la pratique de la physiothérapie.

https://www.aqp.quebec

Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec

La Fédération des cliniques de physiothérapie fait la promotion de celles-ci et soutient leur croissance et leur développement par la mise en valeur de la physiothérapie.

https://physioquebec.com

SOURCE ORDRE PROFESSIONNEL DE LA PHYSIOTHERAPIE DU QUEBEC (OPPQ)

Renseignements: Source : Sandra Chabannel, Directrice des communications, Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec; Renseignements : Marie-Michelle Chartier, Directrice - communications corporatives, Arsenal conseils inc., 514 435-7208, [email protected]