"J'ai ma place!" - Mathieu Baron devient le porte-parole de la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La Société québécoise de la déficience intellectuelle est fière d'annoncer la tenue de la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui se déroulera du 17 au 23 mars 2024 sous le thème inspirant « J'ai ma place ! ». Pour cette édition, l'organisme s'associe au comédien Mathieu Baron et invite à affirmer la place essentielle des personnes ayant une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de la société, des bancs d'école au monde du travail, en passant par le logement, la vie sociale et amoureuse.

En tant que proche aidant de son frère Alexandre qui vit avec une déficience intellectuelle, Mathieu Baron est un porte-parole idéal pour contribuer à la reconnaissance de la place des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches. « Chaque personne qui a une déficience intellectuelle, qu'elle soit légère ou sévère, occupe une place importante dans notre société. Mon frère est non-verbal mais il s'exprime par sa compétitivité au hockey, par sa grande sensibilité et par l'affection qu'il démontre à son entourage. Sa place est importante ! Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont une déficience intellectuelle apportent quelque chose d'inestimable et d'unique à la collectivité. Notre société en a besoin, de ces qualités-là », affirme Mathieu Baron.

Du 17 au 23 mars, toute la province vibrera au rythme des activités de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Plus d'une centaine d'organismes présentent des activités de sensibilisation, des levées de fonds, des rassemblements festifs pour célébrer l'inclusion et la richesse de la diversité. La programmation complète sera dévoilée durant les prochaines semaines sur le site web de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Les organismes provenant des quatre coins de la province sont invités à ajouter leurs activités à la programmation.

Pour télécharger une image à utiliser, cliquez ici

SOURCE Société québécoise de la déficience intellectuelle

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevue: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514-805-3715, [email protected]