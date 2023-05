SAGUENAY, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le porte-parole du Parti Québécois aux Ressources naturelles et aux régions et député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, demande aux députés de la CAQ François Tremblay et Andrée Laforest de donner l'heure juste aux Saguenéens quant à la nature des « investissements » promis pour la zone industrialo-portuaire. Il réitère également l'engagement ferme de la formation indépendantiste quant à un véritable investissement et non pas un prêt.

Réagissant aux révélations des médias à l'effet que la promesse du gouvernement Legault d'investir 105,5 millions de dollars dans la zone industrialo-portuaire (ZIP) ne serait pas respectée, Pascal Bérubé s'est montré catégorique face aux caquistes de la région : un investissement, ce n'est pas un prêt.

« Jamais la CAQ n'a laissé entendre qu'il s'agissait d'un prêt; investir 100 millions dans la ZIP était une promesse majeure pour les électeurs de Dubuc et Chicoutimi. François Tremblay et Andrée Laforest doivent comprendre que si c'est la décision finale de leur gouvernement, celle-ci sera enregistrée comme un bris de leur engagement envers la population. De plus, il s'agira d'une injustice par rapport aux investissements faits à Bécancour », croit fermement Pascal Bérubé.

Rappelons qu'en campagne électorale, le Parti Québécois promettait un véritable investissement de 100 millions de dollars et que la CAQ, de la bouche même du premier ministre Legault, avait aussi promis de soutenir le développement de la ZIP en s'inspirant des investissements faits pour le port de Bécancour. À l'époque, la ministre Andrée Laforest avait déclaré qu'il y avait eu « énormément de rencontres avec le ministère de l'Économie, alors tous les ministères impliqués évidemment » et que c'était « une très très belle nouvelle ». Pourtant, elle prétend depuis hier qu'elle ne connait pas la nature du montant que son gouvernement a annoncé.

« En tout respect pour madame Laforest, elle n'a pas manqué une occasion de mentionner qu'elle travaille depuis quatre ans sur ce dossier. Soit ce qu'elle a toujours dit était faux, soit elle tente de se distancer de la décision sur le fond de cette annonce. Dans les deux cas, les citoyens et les élus municipaux qui s'attendent à un véritable investissement veulent une réponse et la CAQ doit leur donner. Les gens ont voté massivement pour un investissement, pas pour un prêt », note Pascal Bérubé.

Enfin, le Parti Québécois souligne qu'à aucun moment le milieu des affaires et la Ville de Saguenay n'ont demandé un prêt. « Si Andrée Laforest et François Tremblay acceptent qu'il s'agisse d'un prêt, la conséquence sera de priver Saguenay des revenus de ce développement pendant de nombreuses années et faire poser ce projet uniquement sur les épaules des contribuables de Saguenay. C'est inacceptable pour le Parti Québécois, car nous croyons que les retombées économiques seront à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec et que, par conséquent, c'est bien le gouvernement qui doit être le principal bailleur de fonds. Si la CAQ est d'accord avec nous que la ZIP est un lieu stratégique en matière d'exportation et qu'elle doit être prête à accueillir rapidement des projets de transformation et d'exportation, la CAQ doit mettre les choses au clair maintenant », conclut le député péquiste.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

