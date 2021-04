« Il faut vacciner de façon urgente tout le personnel dans les écoles et les centres de Montréal » Kathleen Legault

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « Avec la forte présence des variants à Montréal, nous demandons au gouvernement d'offrir la vaccination dès cette semaine à tout le personnel œuvrant dans les établissements scolaires sur l'île. Les directions et les personnels dans les écoles et les centres de formation sont en contact quotidien avec des élèves et des parents potentiellement contaminés. Ces personnes mettent leur santé et celle de leurs proches à risque depuis des mois pour continuer à offrir des services essentiels d'éducation. Ils ont vécu une année des plus exigeante tant physiquement que moralement et la pression continue d'être élevée. Le moins que le gouvernement puisse faire, c'est de leur offrir une protection vaccinale dans les meilleurs délais. »

Les membres de l'AMDES continuent à déployer leurs énergies pour que les établissements scolaires demeurent ouverts le plus possible en présentiel, car il s'agit de la meilleure façon d'accompagner les élèves, de soutenir leurs apprentissages et de favoriser la réussite éducative. « Par contre, il va de soi que ce sont les consignes de la santé publique qui doivent en tout temps prévaloir. C'est pourquoi, nous allons mettre en œuvre tous les ajustements pour se conformer aux nouvelles mesures, particulièrement le retour de l'alternance pour les élèves des 3e, 4e et 5e secondaire, l'annulation du parascolaire, etc. » a conclu Mme Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

