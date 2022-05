« Horrorscope » a été écrit à l'origine par Brian Evans, Mark Andrew Biltz et Helen Marie Bousquet en 2014. Il a été adapté en roman graphique en 2021. Il a été publié en tant que roman graphique il y a plusieurs mois, et l'histoire extraordinairement originale a été décrite par Kirkus Reviews comme étant « un récit d'horreur distinctif avec des personnages saisissants et des œuvres d'art éclatantes ».

« Nous avons toujours su qu'il deviendrait une émission de télévision. À ce stade, il s'agit de décider où nous voulons l'avoir », dit M. Evans.

Il est possible d'acheter le roman original sur Amazon.ca à https://www.amazon.ca/Horrorscope-Brian-Evans/dp/1511806702/ref=sr_1_2?crid=2XU37B1IW8OQM&keywords=Horrorscope+brian+evans&qid=1651576667&sprefix=horrorscope+brian+evans%2Caps%2C47&sr=8-2 ou sur Audible, pour les amateurs de livres audio, à https://www.audible.com/pd/Horrorscope-Audiobook/B00SC0ZMW6?qid=1651550203&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rp=83218cca-c308-412f-bfcf-90198b687a2f&pf_rd_r=1JDQ977CJSRNQ3C8V2A9

Il est possible d'acheter le nouveau roman graphique à https://www.amazon.ca/HORRORSCOPE-Graphic-Novel-Brian-Evans-ebook/dp/B096FYQ1RL/ref=sr_1_4?crid=2XU37B1IW8OQM&keywords=Horrorscope+brian+evans&qid=1651576726&sprefix=horrorscope+brian+evans%2Caps%2C47&sr=8-4

Un aperçu du livre a été diffusé dans plus de 10 000 cinémas dans le monde entier, comme une bande annonce avant tout film auquel un cinéphile pourrait assister dans les salles de cinéma.

« Nous en avons fait la promotion là-bas, car nous savions qu'ils y seraient aussi pour regarder ce livre à l'écran », dit M. Evans.

C'est l'histoire d'une médium forcée de prédire l'avenir pour la mafia. Après son assassinat par un lieutenant de la mafia méfiant, les signes du Zodiac prennent vie pour chercher vengeance.

« Nous sommes très enthousiasmés par la suite des choses, et malgré l'opinion des autres, notre croyance en l'histoire nous a permis de continuer », a déclaré le coauteur Mark Andrew Biltz.

Narada Michael Walden, le producteur de la bande sonore de film la plus vendue de tous les temps, « The Bodyguard », a déjà écrit la chanson thème pour la production éventuelle.

« Nous avons toujours su que c'était une question de temps, et de Taïwan à Seattle en passant par le Royaume-Uni, nous avons pris des décisions quant à ce que nous voulions faire », explique M. Biltz.

Le roman graphique a reçu des critiques de cinq étoiles dans chaque publication dédiée aux romans graphiques qui l'a évaluée jusqu'à présent. West Wind Comics d'Espagne a adapté le roman.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-01YOYFByrs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809876/HORRORSCOPE_Front_Cover.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809877/Crab_Horrorscope.jpg

SOURCE ESW Management

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]