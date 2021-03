Le 20 avril 2020, le président Xi Jinping s'est rendu à Zhashui, dans la province du Shaanxi, pour inspecter le travail de réduction de la pauvreté et a fait l'éloge du fait que le petit champignon a formé une grande industrie.

« Les éloges du président confirment le rôle tangible des industries de la science et de la technologie, y compris les champignons, dans la réduction de la pauvreté », a déclaré avec enthousiasme Li Yu, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'Université agricole de Jilin.

« 90 % de montagnes, 5 % d'eau et 5 % de champs », c'est une représentation fidèle de Zhashui, un comté ciblé par le ministère de la Science et de la Technologie pour la réduction de la pauvreté. Grâce à la technologie, le petit champignon a progressivement façonné une grande industrie. Délicieux, gros, épais... Le champignon noir et le champignon jade choisis par l'équipe de Li Yu ont joué un rôle essentiel pour réduire la pauvreté à Zhashui et assurer la prospérité de son peuple.

La réduction de la pauvreté par la science et la technologie est un élément important de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de développement. L'action de réduction de la pauvreté scientifique et technologique est l'une des dix principales mesures de réduction de la pauvreté déterminées par le Groupe de premier plan pour la réduction de la pauvreté et le développement du Conseil d'État en 2016.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste de Chine, le ministère de la Science et de la Technologie a bien compris la stratégie de réduction de la pauvreté : une approche ciblée, où la volonté de lutter contre la pauvreté doit primer, et les connaissances et les compétences nécessaires doivent être fournies en même temps. Il a mis en œuvre en profondeur le projet de réduction de la pauvreté par la science et la technologie « Cent plates-formes, mille paires d'assistance, dix mille commissaires », des mécanismes novateurs de coordination interministérielle, la coopération en science et technologie de l'Est et de l'Ouest pour la réduction de la pauvreté et un « lien à quatre niveaux », établissant un modèle important de réduction de la pauvreté par la science et la technologie : « horizontalement vers le côté, verticalement jusqu'au bout ».

Le travail de réduction de la pauvreté grâce à la science et la technologie a permis de réaliser des progrès importants. Les départements de science et de technologie de tous les niveaux en Chine ont créé 1 290 plates-formes d'innovation et d'entrepreneuriat dans des régions frappées par la pauvreté, établi 77 000 paires d'assistance scientifiques et technologiques, sélectionné 289 800 commissaires scientifiques et technologiques, investi plus de 20 milliards de yuans, lancé 37 600 projets et encouragé l'application de plus de 50 000 nouveaux types de technologies sophistiqués et pratiques.

Considérer le développement des secteurs ayant des caractéristiques rurales comme le principal front

Li Yu est le seul académicien dans le domaine de la recherche sur les champignons comestibles et médicinaux en Chine. Changchun et Zhashui se trouvent à 2 102 kilomètres l'une de l'autre. Pourquoi le champignon de l'équipe de Li Yu a-t-il connu une bonne récolte à Zhashui?

Il y a une histoire touchante sur la réduction de la pauvreté grâce à la science et la technologie. En 2017, sous la direction du ministère de la Science et de la Technologie, l'équipe de Li Yu s'est rendue à Zhashui et a commencé son travail de réduction de la pauvreté par la science et la technologie.

« La science et la technologie ont produit des résultats significatifs pour réduire la pauvreté à Zhashui et ailleurs. La clé réside dans le développement de secteurs ayant des caractéristiques rurales comme principal front », a affirmé le responsable du ministère de la Science et de la Technologie.

À Zhashui, le ministère de la Science et de la Technologie a lancé 28 projets spéciaux pour le développement scientifique et technologique local sous oriententation centrale, investi 70,5 millions de yuans, intégré plus de 380 talents scientifiques et technologiques et organisé la formation de plus de 3 000 responsables de la réduction de la pauvreté et personnes frappées par la pauvreté.

En juillet 2016, lors d'une inspection à Ningxia, le président Xi Jinping a souligné que le développement d'industries est le moyen fondamental de réduire la pauvreté. Il faut adapter les mesures aux conditions locales et cultiver les industries comme moyen fondamental d'éliminer la pauvreté.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste de Chine, les départements de science et de technologie de tous les niveaux en Chine ont lancé 37 600 projets scientifiques et technologiques à tous les niveaux dans les régions pauvres, y compris des programmes nationaux clés de R et D et des projets spéciaux pour le développement scientifique et technologique local sous orientation centrale, dirigeant la croissance rapide des industries de réduction de la pauvreté.

Plus de 66 millions de yuans ont été investis dans les principaux programmes nationaux de R et D, « des cultures de rente de grande qualité et à haut rendement et l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'innovation scientifique et technologique par les industries », « l'innovation scientifique et technologique du grenier bleu », « la R et D sur les technologies clés pour la sécurité alimentaire » et d'autres projets spéciaux importants visant à accroître et à renforcer les secteurs de l'aquaculture, des champignons et des champignons comestibles rares.

La popularisation et l'application de technologies pour la sélection de nouvelles variétés de Coptis chinensis, la culture à haut rendement, l'utilisation complète de sous-produits et d'autres technologies ont permis à la production complète de l'industrie de Coptis chinensis dans le comté de Shizhu, dans la municipalité de Chongqing, d'atteindre 360 millions de yuans, et le revenu moyen des producteurs est de 46 000 yuans.

Le comté de Luopu, dans la région du Xinjiang, a intégré des fonds de réduction de la pauvreté de plus de 60 millions de yuans pour construire la plus grande base d'élevage de pigeons dans la région d'Hotan, en permettant à 193 personnes pauvres de travailler et en sortant 7 900 ménages de la pauvreté, avec une augmentation du revenu de plus de 1 000 yuans par habitant.

Les départements de science et de technologie de tous les niveaux en Chine ont encouragé l'application de plus de 50 000 technologies pratiques et sophistiquées ainsi que de nouveaux types de technologies, dont la « technologie intégrée de la culture du riz et de la pêche » et la « technologie de labourage et de billonnage », qui ont donné un solide élan au développement de qualité d'industries dans les régions pauvres.

Les commissaires scientifiques et technologiques deviennent une nouvelle force dans la lutte contre la pauvreté

En 2015, Zhu Youyong, un commissaire scientifique et technologique âgé de 60 ans et académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, est revenu dans sa ville natale du comté de Lancang, la région la plus pauvre du Yunnan. Il s'est fixé un nouvel objectif : utiliser la science et la technologie pour éradiquer la pauvreté.

Il est en poste dans le village de Haozhiba, dans le comté de Lancang, pour assurer la réduction de la pauvreté, où il est commissaire scientifique et technologique et met sur pied un poste de travail universitaire dans l'unité locale en Chine.

Zhu Youyong, surnommé l'« académicien paysan » par la population locale, a promu la transformation des réalisations scientifiques et technologiques en fonction de la situation actuelle dans les zones rurales, et a mis sur pied la classe de formation universitaire sur la réduction de la pauvreté grâce à la science et la technologie.

À l'heure actuelle, la plantation de Panax notoginseng biologique sous la forêt a été promue dans les régions montagneuses du comté de Lancang, frappées par la pauvreté, sur plus de 1 000 mu (environ 1 700 acres), et les pommes de terre de fin de saison ont fait l'objet d'une promotion dans la province de Yunnan sur plus de 5 millions de mu (environ 0,83 million d'acres).

« La réduction de la pauvreté grâce à la science et la technologie nous a permis de transformer des "champs d'hiver inactifs" en "champs productifs" et de créer une industrie de la pomme de terre d'hiver à Lancang », a déclaré Zhu Youyong.

Le 20 octobre 2019, le président Xi Jinping a émis des directives importantes à l'occasion du 20e anniversaire de la mise en œuvre du système de commissaires scientifiques et technologiques.

M. Xi a déclaré que depuis le lancement du système, de plus en plus d'experts ont été envoyés dans les campagnes au service de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs au cours des 20 dernières années, mettant à profit la science et la technologie . Ils ont contribué à faire connaître les politiques du Parti sur l'agriculture, les régions rurales et les agriculteurs, à populariser la science et la technologie agricoles, à stimuler l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat dans les régions rurales et à sortir les villages de la pauvreté. « Ils ont permis aux agriculteurs d'acquérir un plus grand sentiment d'épanouissement et de bonheur », a-t-il ajouté.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste de Chine, des experts sélectionnés par les départements de science et de technologie de tous les niveaux en Chine ont été envoyés sur la ligne de front de la réduction de la pauvreté, ce qui a essentiellement permis d'assurer une offre complète de services scientifiques et technologiques et de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dans près de 100 000 villages inscrits frappés par la pauvreté partout au pays. Ils ont donné un excellent exemple aux agriculteurs et les ont sortis de la pauvreté. Au cours du processus, certains modèles chevronnés ont émergé, notamment Li Yu, Zhao Yafu, Yao Jianmin, Lyu Xiulan et Zhu Youyong.

Depuis 2014, le gouvernement central a investi un total de 2,14 milliards de yuans dans la mise en œuvre du programme de soutien des talents « Trois districts » pour les talents scientifiques et technologiques spéciaux. Plus de 120 000 talents scientifiques et technologiques ont été sélectionnés dans 1 118 comtés « Trois districts » des provinces du centre et de l'ouest. En outre, plus de 20 000 talents locaux qualifiés dans les domaines de la technologie, de l'exploitation et de la gestion ont été formés, et la plupart d'entre eux sont des travailleurs migrants de retour au pays et des diplômés universitaires travaillant comme représentants de village. Toutes ces mesures ont été prises pour créer une équipe de travail qualifiée de persévérante et professionnelle dans les régions frappées par la pauvreté.

Nous créerons un champ de démonstration pour la réduction ciblée de la pauvreté axée sur l'innovation

En janvier 2016, le président Xi Jinping a examiné le travail de réduction de la pauvreté à Jinggangshan et a déclaré que « Jinggangshan devrait donner l'exemple et ouvrir la voie à la réduction de la pauvreté ».

Le ministère de la Science et de la Technologie s'engage toujours sur la voie du développement axé sur l'innovation et transforme des comtés ciblés en champs de démonstration de la réduction de la pauvreté de précision axés sur l'innovation. Il a sélectionné et envoyé un groupe de représentants possédant de solides compétences en affaires et des experts scientifiques et technologiques, et a lancé des projets scientifiques et technologiques ayant de formidables effets. En outre, plusieurs plates-formes innovantes et entrepreneuriales ont été mises en place, et un groupe d'industries de réduction de la pauvreté distinctes et durables a été formé.

Les statistiques montrent que le ministère de la Science et de la Technologie a investi plus de 1,1 milliard de yuans et mis en place des fonds d'aide dans cinq comtés ciblés pour la réduction de la pauvreté depuis 2016. Il a également mis en œuvre plus de 250 projets, y compris le plan national clé de recherche et de développement, le projet spécial de développement scientifique et technologique local sous orientation centrale et le projet spécial « la science et la technologie stimulent l'économie en 2020 », représentant un investissement global de 219 millions de yuans. Environ 845 millions de yuans ont été investis pour l'assistance, près de 200 nouveaux types ont été sélectionnés et plus de 100 technologies industrielles clés ont été créées, ce qui a permis d'améliorer le niveau technologique de développement industriel dans les comtés ciblés pour la réduction de la pauvreté.

Dans les cinq comtés ciblés pour la réduction de la pauvreté, le ministère de la Science et de la Technologie a créé plus de 30 plates-formes pour l'innovation et l'entrepreneuriat, y compris des parcs scientifiques et technologiques agricoles nationaux et provinciaux, des espaces de service pour les innovateurs, des sous-centres pour l'innovation collaborative, des bases de démonstration scientifique et technologique, des parcs de démonstration industriels et des centres de coordination des ressources scientifiques et technologiques, afin de faciliter l'intégration profonde de l'innovation scientifique et technologique dans les industries et d'améliorer la qualité et l'efficacité des industries de premier plan de la lutte contre la pauvreté.

En 2018, le ministère de la Science et de la Technologie avait sélectionné 65 responsables de la réduction de la pauvreté au cours des 30 séances du Groupe de lutte scientifique et technologique contre la pauvreté à Jinggangshan, un comté ciblé pour la réduction de la pauvreté, qui ont soutenu au total 338 projets dans 35 villages clés frappés par la pauvreté, grâce à un investissement global de 345 millions de yuans.

Les cinq comtés ciblés par le ministère de la Science et de la Technologie se sont tous affranchis de la pauvreté plus tôt que prévu. Parmi eux, le comté de Jinggangshan a pris les devants et a concrétisé les paroles du président Xi : « le Jinggangshan devrait servir de bon exemple dans la lutte contre la pauvreté ».

Des mesures ciblées doivent être prises pour veiller à ce que l'aide parvienne aux villages et aux ménages pauvres.

La revitalisation rurale repose sur la prospérité industrielle.

Moins les régions sont développées, plus elles doivent adopter des stratégies de développement axées sur l'innovation.

Tout le Parti et toute la société doivent continuer à travailler ensemble pour créer une forte synergie visant à réduire la pauvreté et assurer la croissance.

Les énoncés ci-dessus sont retentissants.

La réduction de la pauvreté grâce à la science et la technologie repose sur la précision du travail, en privilégiant l'industrie, prenant racine dans l'innovation et se fiant sur l'effort commun des gens et la persévérance.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste de Chine, les départements de science et de technologie de tous les niveaux en Chine ont étudié une voie de réduction ciblée de la pauvreté axée sur l'innovation, en tirant parti des avantages de la science, de la technologie et des ressources humaines.

L'éradication de la pauvreté n'est pas une fin, mais un nouveau départ pour une nouvelle vie et un nouvel effort. Dans cette terre d'espoir, la science et la technologie créeront des possibilités accrues, consolideront et élargiront les réalisations de la Chine en matière de lutte contre la pauvreté, favoriseront la revitalisation rurale à tous les égards et apporteront des contributions nouvelles et supérieures permettant de nouvelles victoires pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous les égards.

