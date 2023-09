"Héros de chez nous" réduit l'analphabétisme numérique une classe à la fois - Une tournée scolaire pour promouvoir les métiers du futur

MONTRÉAL, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Héros de chez nous (HDCN) est fier de partir en tournée scolaire dans les écoles secondaires du Québec, à compter de septembre 2023. La tournée offre des ateliers gratuits en classe afin de réduire l'analphabétisme numérique et d'outiller la relève sur les possibilités de carrières en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM).

La tournée des métiers du futur est rendue possible grâce à la participation financière du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, nous les remercions chaleureusement pour leur soutien à la tournée. Nous tenons également à remercier notre partenaire Desjardins, pour leur contribution financière.

Nous débuterons notre tournée à Montréal, puis l'équipe HDCN se dirigera à travers d'autres régions dont la Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Laval, l'Estrie et la Capitale-Nationale.

« 85% des métiers qui seront exercés en 2030 par les personnes sur les bancs d'école actuellement n'existent pas encore » - rapport de Dell et de l'Institut pour le Futur paru en 2017.

« C'est essentiel de sensibiliser notre relève à l'importance des technologies et du numérique et de l'outiller à cet effet afin de l'encourager à poursuivre des études dans ces secteurs d'avenir. L'initiative de Héros de chez nous permettra à nos jeunes d'envisager diverses nouvelles perspectives d'emploi en lien avec l'intelligence artificielle et le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. » - Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi.

« Nous remercions nos partenaires qui mettent en lumière la génération de la relève. Grâce à eux, nous avons pu mettre sur pied une tournée qui initie des changements sociaux positifs et progressifs. » - Ravy Por, fondatrice de Héros de chez nous.

La tournée scolaire des métiers du futur permettra de :

Contribuer à l'éveil et à l'épanouissement des jeunes;

Participer au développement des compétences en STIM et en IA;

Donner aux jeunes des occasions d'apprentissage concrètes et interactives;

Encourager et d'appuyer les études postsecondaires en sciences et en technologies au Québec.

À propos de Héros de chez nous

Fondé dans une visée de persévérance scolaire et d'inclusion sociale, HDCN est un organisme sans but lucratif qui s'engage pour la démocratisation de l'éducation technologique et particulièrement en IA, auprès des jeunes âgés entre 12 et 25 ans issus de tous horizons.

Par l'offre d'ateliers, de conférences et de capsules vidéo éducatives, l'organisme démystifie la littératie numérique, les concepts, les métiers dans le domaine des STIM et de l'IA.

Sa websérie Pause-Techno IA : les métiers du futur (voir la bande-annonce) est d'ailleurs disponible sur les plateformes éducatives de Télé-Québec en classe et de TFO Idéllo. La websérie est lauréate du Prix de la Relève Technoscience de l'ADRIQ.

Renseignements et demandes d'entrevue :

Site web: https://www.herosdecheznous.org/la-tournee-scolaire-des-metiers-du-futur/

Cyusa Kamoso | [email protected] | 1-514-929-9272

SOURCE Héros de chez nous