MANCHESTER, Angleterre, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Midea a lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne #H9meAzingMoments mettant en vedette l'attaquant de Manchester City et triple vainqueur du championnat, Erling Haaland.

Alors que débutait en août la Premier League anglaise, Midea, l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, a annoncé qu'Erling Haaland devenait l'ambassadeur officiel de sa marque à l'échelle mondiale. La vidéo de lancement montre Erling Haaland qui, comme le promet le credo de la marque, se sent comme chez lui.

Aujourd'hui, le géant des appareils ménagers lance sa prochaine série de contenu avec les neuf premières vidéos mettant en scène Erling Haaland lors de #H9meAzingMoments, avec des produits Midea; ces vidéos s'accompagnent de commentaires sur quelques-uns des moments les plus marquants de la carrière de l'attaquant.

La saison dernière, Haaland a marqué 52 buts toutes compétitions confondues, et Midea offre près de 100 catégories différentes de produits, et donc l'un des plus vastes portefeuilles de produits au monde, cette nouvelle série #H9meAzingMoments témoigne d'une coopération très prospère pour les années à venir. Pour visionner les 9 vidéos, veuillez cliquer ici .

À propos de Midea et du Groupe Midea

Midea est l'une des 10 marques de la division Maison intelligente du Groupe Midea.

Fondé en 1968, le Groupe Midea est une entreprise mondiale de haute technologie de premier plan, figurant au 278e rang de la liste Fortune Global 500 de 2023, et l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'appareils électroménagers au monde, dont les activités vont au-delà des appareils électroménagers intelligents. Au début de l'année 2021, l'entreprise a rationalisé ses activités principales en cinq piliers à forte croissance afin d'ouvrir la voie à une nouvelle croissance future : Maison intelligente, Électromécanique, Technologies du bâtiment, Robotique et automatisation ainsi qu'Innovation numérique.

Toutes les entités du Groupe Midea poursuivent un seul et même credo à savoir « Humaniser la technologie » : #HumanizingTechnology.

La marque Midea est convaincue qu'il faut fournir des solutions étonnamment conviviales en adoptant une approche centrée sur le consommateur et la solution aux défis. Nous nous surpassons pour l'avenir, en explorant et en inventant constamment pour répondre à la demande toujours changeante de nos consommateurs - en leur offrant la possibilité de « Faites comme chez vous ».

Les 35 centres de production du Groupe Midea et ses 166 000 employés répartis dans plus de 200 pays et régions ont généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 51,39 milliards de dollars en 2022. Ses 28 centres d'innovation dans le monde et son engagement fort en matière de recherche et développement ont donné lieu à plus de 62 000 brevets approuvés à ce jour.

www.midea.com

www.midea.com/global/ManchesterCity

www.midea-group.com

À propos d'Erling Haaland

Erling Braut Haaland, né à Leeds le 21 juillet 2000, est un joueur de soccer professionnel norvégien qui évolue comme attaquant pour le club de Manchester City de la Premier League anglaise et l'équipe nationale de Norvège.

Marqueur naturel, il s'est joint à Manchester City en provenance de Borussia Dortmund en juillet 2022, après avoir signé une entente de cinq ans. Fils d'Alfie Haaland, ancien joueur de Manchester City, Erling Haaland est souvent considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Il a fait ses débuts avec le club fort d'une réputation de marqueur exceptionnel après des passages impressionnants avec Molde FK, Red Bull Salzburg et Dortmund.

Fort, grand, rapide, bon dans les airs et capable de marquer des buts variés des deux pieds, la carrière de Haaland s'est caractérisée jusqu'à présent par une chose : les buts. Lors de sa première saison à City, le Norvégien a marqué 36 fois en Premier League, battant le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de 38 matches. Il est également devenu le troisième joueur de l'histoire - et le premier depuis neuf ans - à marquer cinq buts en un seul match de Ligue des champions de l'UEFA lors de la victoire 7-0 de City sur le RB Leipzig à l'Etihad Stadium.

Erling Haaland a enregistré son 45e but de la saison dans une victoire en quart de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA face au Bayern Munich, dépassant ainsi Ruud van Nistelrooy et Mohamed Salah comme les hommes qui ont marqué le plus grand nombre de buts avec un seul club de la Premier League toutes compétitions confondues en une seule campagne.

Il a conclu son incroyable première saison avec 52 buts en 53 parties et a vécu un véritable conte de fées en faisant partie de l'équipe gagnante de la triple couronne de Pep Guardiola, soit la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions.

À propos du Manchester City Football Club

Le Manchester City FC a été fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton, et est officiellement devenu le Manchester City FC en 1894. Situé sur le campus élargi d'Etihad, le Club compte notamment l'Etihad Stadium (53 500 places), le Joie Stadium (7 000 places) et la City Football Academy, un centre de performance, de formation et de développement pour les jeunes à la fine pointe de la technologie qui accueille les équipes masculine, féminine et universitaire du Club.

Classé comme la plus importante marque de club de football au monde par Brand Finance, le Manchester City FC développe actuellement une expérience de partisans de premier ordre et une destination de divertissement et de loisirs tout au long de l'année à l'Etihad Campus. Le Club s'engage à fonctionner de manière durable et socialement responsable et veille à ce que l'égalité, la diversité et l'inclusion soient intégrées dans ses processus de prise de décision, sa culture et ses pratiques.

www.mancity.com

