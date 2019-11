GÉNÉRATIONEAU : un centre mondial pour mobiliser les jeunes autour des questions liées à l'eau

Un nouveau projet pour le Secrétariat international de l'eau

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat international de l'eau (SIE) lance #GénérationEau, un nouveau pôle mondial pour la jeunesse, l'eau et le développement durable. Le SIE établira un « Centre de ressources » dans le cadre de ce projet pour faciliter la mobilisation et la connectivité des jeunes, en s'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience dans la programmation en soutien aux actions des jeunes pour résoudre les problèmes d'eau dans le monde.

Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Ces jeunes doivent être préparés à hériter d'un monde dans lequel 52 % de la population mondiale vivra dans des zones touchées par le stress hydrique d'ici 2050.

Des représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal se joindront à de jeunes leaders locaux et internationaux le 28 novembre à Montréal pour discuter de la gestion durable de l'eau et des stratégies de coopération internationale pour la jeunesse. L'inauguration, organisée à la Maison du développement durable, fera suite à deux journées complètes d'ateliers où de jeunes leaders du Québec et de l'étranger ont été invités à présenter des solutions novatrices pour répondre aux défis liés à l'eau.

Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires dont Montréal International, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

Sarah Dousse, directrice exécutive du Secrétariat international de l'eau, a déclaré :

« Le Secrétariat international de l'eau contribue à bâtir un monde durable et pacifique en mobilisant, connectant et soutenant les jeunes. L'atelier #GénérationEau au-delà des frontières : « Co-créer l'avenir que nous voulons! » constitue un avant-goût des innovations proposées par les jeunes et de la collaboration intergénérationnelle à venir. Un leadership fort est nécessaire pour relever les défis mondiaux en matière d'eau. D'ici 2050, 45 % du PIB mondial pourrait provenir de régions en situation de stress hydrique et la moitié de la population pourrait vivre dans ces régions. À cet égard, nous sommes honorés de travailler en étroite collaboration avec la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie a déclaré :

« L'eau est une ressource naturelle précieuse au Québec. C'est notre devoir d'encourager les efforts visant à en assurer une gestion intégrée, durable et équitable. Je me réjouis que la Politique d'accueil des OI que pilote mon ministère puisse contribuer à concrétiser des projets tels que l'expansion du Secrétariat international de l'eau, dont le siège est basé à Montréal depuis 1991, et qui fait partie de ces nombreuses organisations internationales -- près de 70 -- qui font rayonner le Québec. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal, a déclaré :

« Les changements climatiques nous forcent à agir sans attendre. La sensibilisation de la population à l'importance de l'eau doit donc faire partie de nos priorités. La jeunesse a aussi un rôle à jouer puisqu'elle sera aux premières loges pour constater l'impact des bouleversements climatiques sur notre quotidien. La création de ce nouveau Pôle mondial pour la Jeunesse, l'Eau et le Développement durable du Secrétariat international de l'eau est une excellente nouvelle. Montréal est déjà bien engagée dans la transition écologique et l'apport du Pôle mondial contribuera certainement à en faire un succès. »

Hubert Bolduc, président et directeur général de Montréal International, a déclaré :

« #GénérationEau permettra non seulement de sensibiliser les jeunes aux enjeux sociétaux mais contribuera également à promouvoir le leadership de Montréal dans ce domaine. Montréal International est fier d'accompagner les organisations internationales de Montréal, comme le Secrétariat international de l'eau, dans la réalisation de projets d'envergure, qui façonneront le monde durable de demain. »

À propos du Secrétariat international de l'eau (SIE) (www.sie-see.org/fr/)



Le Secrétariat international de l'eau (SIE) et Solidarité Eau Europe (SEE) forment un mouvement engagé dans la mobilisation des jeunes, la mise en œuvre de projets de terrain sur l'eau potable et l'assainissement, ainsi que des activités de plaidoyer et de sensibilisation qui défendent le droit universel à l'eau. SIE est basé à Montréal, au Canada, et SEE est basé à Strasbourg, en France. La stratégie #GénérationEau offre trois programmes différents (Jeunesse connectée; L'eau, les jeunes et les problèmes mondiaux; et L'eau, les jeunes et les arts) ainsi que le Centre de ressources.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme à but non lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs stratégiques et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

