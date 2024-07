QINGDAO, Chine, 14 juillet 2024 /CNW/ - Au cours de l'EURO 2024, la marque mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public Hisense et la Fondation de l'UEFA ont lancé conjointement « Faith In Young Champions », une initiative de bien-être public. Des robots innovants alimentés par Hisense ont permis aux enfants hospitalisés de 22 pays de se connecter virtuellement à 23 matchs de l'EURO 2024, réalisant ainsi leur rêve d'assister à l'événement malgré leurs limitations physiques.

Mini documentaire sur l’initiative « Faith In Young Champions » Initiative de bien-être public « Faith In Young Champions » (PRNewsfoto/Hisense Group)

Au cours de cette période, les enfants pourront utiliser le robot pour accéder à des zones exclusives, comme la zone d'échauffement, le vestiaire ou la section VIP, et avoir des interactions directes avec leurs joueurs ou leurs équipes préférés. L'objectif est que chaque âme qui aime le football puisse exprimer la passion la plus pure du football en direct.

Dans le cadre de son engagement à améliorer la vie des enfants, Hisense veut tirer parti de la technologie centrée sur l'utilisateur et de la responsabilité sociale dans le monde entier. Pour cette occasion remarquable, Hisense a soutenu des produits commerciaux de pointe, comme des écrans interactifs installés dans un hôpital en Afrique du Sud qui offraient aux enfants l'occasion enrichissante d'apprendre le fonctionnement de cette technologie grâce à des activités interactives encadrées par des bénévoles. De plus, les hôpitaux peuvent utiliser ces écrans au quotidien au bureau, lors de réunions ou de discussions, ce qui rend leurs processus de travail plus électroniques et pratiques.

« Nous sommes heureux d'accepter le tableau numérique, qui nous aidera grandement à partager des idées et à créer de véritables occasions de remue-méninges avec les directeurs, les médecins et les équipes de gestion de l'hôpital. Cet outil numérique nous facilitera grandement la vie », a déclaré le directeur de l'hôpital.

La Fondation de l'UEFA a été fondée en 2015 en tant qu'organisme de bienfaisance régi par le droit suisse et qui a une philosophie de longue date en adéquation avec les concepts de soins aux jeunes et de responsabilité sociale d'Hisense. Au cours de l'EURO 2024, les amateurs ont également remarqué le slogan « BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION » (PARCE QUE CHAQUE ENFANT EST UN CHAMPION) affiché sur le panneau à DEL en bordure de pelouse, qui coïncide parfaitement avec la proposition de « Faith In Young Champions » présentée par Hisense cette année, rendant la collaboration encore plus possible.

Carine Nkoue, secrétaire générale de la Fondation de l'UEFA, a déclaré : « Le football est non seulement le sport numéro un au monde, mais aussi une excellente plateforme pour créer des projets de solidarité pour les personnes dans le besoin. J'aimerais vous encourager à participer aux activités de la Fondation de l'UEFA pour l'enfance et à appuyer cette initiative mondiale. Avec le soutien d'Hisense et la solidarité de la famille européenne du football, nous pouvons accomplir encore plus. »

La participation à des activités caritatives et la responsabilité sociale d'entreprise constituent depuis longtemps la pierre angulaire de la culture d'entreprise d'Hisense. L'entreprise a alloué de façon proactive des ressources à des initiatives de bien-être public dans le but d'aider tout le monde à profiter de chaque moment de la vie grâce à une technologie centrée sur l'utilisateur.

Grâce à sa présence mondiale dans les industries de la diversité, Hisense est en mesure d'assumer un large éventail de responsabilités sociales pour améliorer les normes en matière de soins de santé et d'éducation dans le monde entier. Hisense exporte des dispositifs d'échographie et des équipements dans plus de 20 pays d'Asie, d'Afrique centrale et orientale et d'Europe pour répondre à un large éventail de besoins. Les produits commerciaux d'affichage de Hisense ont également gagné en popularité dans plus de 40 pays, dont l'Europe, les États-Unis et la région de l'Asie-Pacifique.

Depuis de nombreuses années, Hisense participe activement à des activités de bien-être public lancées dans le cadre d'événements sportifs de classe mondiale. Cette fois-ci, la collaboration est une inspiration spirituelle pour faire passer la campagne sur la RSE de la commandite de produits à quelque chose qui va au-delà du temps et de l'espace.

À l'avenir, Hisense et la Fondation de l'UEFA continueront de travailler pour faire progresser leurs efforts philanthropiques et offrir de plus grands avantages aux diverses régions du monde en tirant parti de leurs ressources respectives.

