« Elon, emmène-nous aussi! » : la publicité de XOOX à Times Square s'empare des rêves d'exploration spatiale des animaux de compagnie et fait la une

Le lancement de l'application XOOX destinée exclusivement aux animaux de compagnie s'accompagne de stratégies de marketing non conventionnelles

NEW YORK, 15 nov. 2023 /CNW/ - Un message exprimant les rêves d'exploration spatiale des animaux de compagnie est paru sur le grand panneau d'affichage de Times Square, à New York.

XOOX, 'All pets to Mars!!!' : This advertisement poses a question to Elon Musk, engaged in development and constructing of a new world Mars, regarding his intention to include not only humans but also our beloved pets.

Le 11 novembre, une vidéo a été affichée sur l'écran One Times Square de 61 mètres montrant des scènes du lancement du Starship de SpaceX avec le message : « Bonjour Elon! Envoyons nos chers animaux de compagnie XOOX dans le Starship vers Mars pour marquer l'histoire. Ensemble, nous pouvons réaliser ce rêve! » Ce message s'adresse à Elon Musk, le fondateur de SpaceX, et lui propose d'emmener des animaux de compagnie à bord du Starship vers Mars dans le but de marquer l'histoire ensemble. La vidéo a été créée sur XOOX, une application destinée exclusivement aux animaux de compagnie et lancée dans le monde le même jour, qui propose des défis visant à créer du contenu condensé.

XOOX est une application qui fonctionne par l'intermédiaire de comptes d'animaux de compagnie, et non d'humains. XOOX offre une fonction de service qui analyse les motifs autour des paupières et des yeux des animaux de compagnie pour enregistrer leur identification biométrique de détection du visage et vérifier ensuite leur identité. Les animaux de compagnie qui possèdent des comptes sur cette application peuvent faire part de leur vie quotidienne et en être les personnages principaux, interagir avec leurs abonnés, et même devenir des influenceurs en participant à différents défis. Kristen Kim, directrice des relations publiques chez XOOX, a expliqué : « Chez XOOX, les humains ne sont que des gardiens (préposés aux soins des animaux de compagnie). » Elle a ajouté : « C'est le premier service de réseautage social au monde où les animaux de compagnie participent activement en tant que principaux utilisateurs. » En plus de sa principale application fondée sur les défis visant à créer du contenu condensé, XOOX a présenté diverses applications spécialisées pour les animaux de compagnie, y compris de la musique qui leur est destinée, des trousses d'analyse urinaire et des jeux.

En outre, une application intégrant l'ADN et le MBTI des animaux de compagnie devrait également être lancée. Celle-ci est basée sur la mise sur le marché de l'application de kit d'analyse urinaire pour animaux de compagnie en collaboration avec Medical Cloud, une entreprise mondiale d'analyse génétique utilisant la technologie de séquençage à haut débit.

Keith Kim, président de la Fondation XOOX, a déclaré : « Le nombre d'animaux de compagnie ne cesse d'augmenter, mais les lois connexes font défaut. » Il a souligné : « Bien que l'unité mondiale soit difficile en raison des différences raciales, religieuses, politiques et culturelles, nous pouvons faire entendre notre voix ensemble pour les animaux de compagnie. Par l'entremise de la Fondation XOOX, nous préconiserons des réformes législatives aux côtés des propriétaires d'animaux de compagnie. »

L'équivalent d'un penny est automatiquement versé à la fondation à chaque nouvelle adhésion à XOOX. XOOX décerne par ailleurs des points à ses membres. Ces derniers peuvent utiliser ces points accumulés en téléversant des vidéos et des photos ou en participant à des défis sur l'application.

