BEIJING, le 29 août 2023 /CNW/ -- FOTON, à l'occasion de son 27e anniversaire, a souligné ce grand événement avec un lancement visant à rajeunir la marque. Organisé à la Grande Muraille à Simatai, Beijing, en Chine, l'événement a présenté la nouvelle philosophie de marque et les stratégies futures de FOTON.

« EASY MOVE », LA STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE FOTON DÉVOILÉE. (PRNewsfoto/Foton International)

Au cours de l'événement, FOTON a dévoilé cinq grandes stratégies commerciales et une nouvelle identité de marque, qui illustrent la vision ambitieuse de l'entreprise pour son développement futur. Le président de Foton Motor Group, Chang Rui, a souligné l'approche axée sur le client et les cinq stratégies commerciales qui orienteront la trajectoire de FOTON, en mettant l'accent sur l'habilitation technologique, les modèles d'affaires novateurs et les activités mondiales. En mettant l'accent sur la stratégie du double objectif en matière d'émission de carbone, la nouvelle stratégie énergétique, la construction d'un écosystème numérique, la mondialisation et la stratégie de marque actualisée, FOTON vise à accélérer l'innovation et à répondre efficacement aux défis et aux possibilités de l'industrie.

FOTON accélérera la transformation novatrice, en saisissant les occasions offertes par la « stratégie du double objectif en matière d'émission de carbone ». L'entreprise continuera d'améliorer son rythme, son innovation et ses réalisations. Elle vise un pic de carbone en 2028, la neutralité carbone des usines de base d'ici 2035 et la neutralité carbone complète de la chaîne de valeur d'ici 2050.

En accélérant la transition vers des véhicules à énergie nouvelle, FOTON ciblera les marchés urbains, les regroupements de villes et les marchés de la logistique long-courrier. Elle mettra l'accent sur l'électricité pure, l'hydrogène et les technologies hybrides afin d'accélérer la mise en place de produits de véhicules à énergie nouvelle, visant un taux de pénétration de 20 % de ces produits d'ici 2025 et de 50 % d'ici 2030.

Des efforts seront déployés pour construire un écosystème numérique efficace. Grâce à des modèles de marketing novateurs, FOTON incitera les concessionnaires à passer de la vente et du service traditionnels à des activités axées sur le client, y compris les véhicules d'occasion, la location opérationnelle et l'approvisionnement en énergie.

Faisant progresser sans relâche la stratégie de développement mondial, FOTON vise à réaliser une croissance évolutive, à consolider les assises du marché dans les pays en développement, à accélérer l'implantation industrielle nationale et à saisir les occasions de pénétrer les marchés développés.

Enraciné dans le rôle clé de l'évolution accélérée de la transformation de la nouvelle énergie, FOTON entreprend son quatrième renouvellement de marque, dévoilant une nouvelle stratégie de marque : « Easy Move ». Le président Chang Rui a déclaré : « Nous envisageons un avenir où les gens, les véhicules, les biens, l'énergie, les chiffres et la valeur peuvent se déplacer librement dans l'espace et le temps, en interagissant harmonieusement entre le virtuel et le réel. Cette stratégie reflète notre approche en matière de développement et vise un avenir meilleur. » L'identité de la marque est également en évolution, caractérisée par une conception plus intelligente, plus légère et plus technologique.

Au premier semestre de 2023, FOTON a connu une performance remarquable. Ses ventes ont constamment dominé au cours de divers mois, avec des ventes cumulatives de plus de 11 millions d'unités, établissant encore une fois un nouveau record mondial pour les ventes de véhicules commerciaux. L'introduction de produits à transmission manuelle automatisée sur l'ensemble de sa gamme a établi une nouvelle référence pour le développement de la transmission automatique dans le secteur des véhicules commerciaux en Chine. Le dévoilement de la nouvelle stratégie de rajeunissement de la marque de FOTON est destiné à diriger la poursuite active de son « double objectif en matière d'émission de carbone » qui vise à réaliser la vision de « EASY MOVE ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196507/EASY_MOVE___FOTON_BRAND_REJUVENATION_STRATEGY_UNVEILED.jpg

SOURCE Foton International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chenxue Wang, [email protected]