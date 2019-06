« Devenez le manager des BTS lors de BTS WORLD ! » Date de publication de BTS World annoncée pour le 25 juin

Les joueurs vont rencontrer diverses missions où ils choisiront certaines cartes de membres des BTS pour effectuer chaque mission et progresser au fil du jeu. La collecte et la mise à jour de ces cartes feront découvrir encore plus de récits en cours de route et les joueurs seront en mesure d'interagir virtuellement avec les BTS dans le jeu par l'intermédiaire d'un système interactif 1/1.

Les préinscriptions au jeu sont à présent ouvertes sur https://btsw.netmarble.com . Un nouveau 'mini-jeu' de BTS WORLD en version de démonstration jouable sera disponible sur le site pour offrir un aperçu aux joueurs avant le lancement. De plus, le site de préinscription offre maintenant une présentation du jeu, une histoire des BTS ainsi que « à partir des BTS » (From BTS) qui donne un avant-goût de la « fonction mobile » du jeu : les joueurs peuvent ainsi interagir virtuellement avec les membres du groupe et par ailleurs un mini-jeu associe le joueur au membre du BTS lui correspondant le mieux en tant que manager.

BTS WORLD dévoilera également une toute nouvelle bande sonore originale par les BTS conduisant au lancement, commençant par une chanson interprétée par Jin, Jimin et Jung Kook constituant un sous-groupe des BTS.

La vidéo-aguiche de cette chanson se trouve sur le site web de préinscription et sur la chaîne officielle YouTube à [http://www.youtube.com/c/BTSW_official].

Le jeu paraîtra dans le monde entier (à l'exception de la Chine) pour appareils iOS et Android. Pour davantage de renseignements sur BTS WORLD, veuillez visiter https://btsw.netmarble.com . Les mises à jour les plus récentes sont également disponibles si l'on suit BTS WORLD sur Twitter et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation s'attache à divertir des publics de tous âges autour de la planète en leur apportant des expériences de jeux mobiles superbes. Établie en Corée en 2000, Netmarble est l'une des sociétés de jeux mobiles à la croissance la plus rapide, régulièrement classée en tête des développeurs et éditeurs du mobile dans le monde entier. Netmarble avec plus de 6 000 employés a ainsi produit et entretenu certains des jeux mobiles les plus couronnés de succès, dont Lineage 2 : Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble et Seven Knights. Comme société mère de Kabam, important développeur de jeux mobiles de jeux gratuits massivement multijoueurs et principal actionnaire de Jam City, développeur de premier plan de jeux sociaux décontractés, Netmarble a établi un partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation, plus grande société de divertissements en Asie, Tencent Holdings, plus grande société d'internet en Asie et avec NCsoft, société prédominante du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. On pourra trouver davantage de renseignements en visitant http://company.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par Bang Si-Hyuk, chef de la direction et producteur, Big Hit Entertainment concentre le cœur de ses activités sur la production musicale, la gestion d'artistes et l'édition. Les entreprises commerciales de Big Hit incorporent et développent une gamme de contenus produits à partir de la propriété intellectuelle d'artistes du plus haut niveau dont notamment le groupe de garçons BTS de renommée mondiale, et sa toute dernière découverte TOMORROW X TOGETHER ('demain x ensemble'). Avec sa mission de 'La musique et l'artiste pour la guérison', Big Hit s'efforce de transmettre une influence positive par l'intermédiaire du contenu tout en apportant agrément et inspiration aux admirateurs de la musique dans le monde entier.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une société de contenu novateur utilisant la culture populaire dans un environnement de jeux. Établie en 2016, Takeone est en tête du nouveau genre de jeux en ligne intitulé les 'Jeux cinématiques' associant des éléments de jeux interactifs dans un concept de récit reposant à la fois sur la culture populaire et sur la PI originale. Les jeux comprennent des vidéos plein écran et divers contenus visuels qui repoussent les frontières du récit de nouvelle génération. Des années d'expérience et de connaissances à la fois dans la narration et le développement de jeux ont abouti à la création de jeux cinématiques comme Take Urban et BTS World. Takeone est à l'heure actuelle en train de mettre au point une série de jeux cinématiques du futur pour ses tout prochains titres. Pour davantage de renseignements veuillez-vous reporter à www.takeonecompany.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/897807/BTS_WORLD_Netmarble_Corp.jpg

SOURCE Netmarble Corp.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Corée (Séoul) : équipe de RP au siège : Jinho Lee ; globalpr-g@netmarble.com ; 82-2-2271-7444 OU Amérique du Nord : RP de Netmarble pour les États-Unis : Chastity Irizarry ; chastity.irizarry@netmarble.com OU Rogers & Cowan ; Joe Schneider ; jschneider@rogersandcowan.com OU Big Hit Entertainment : Irene Choi ; irenechoi@bighitcorp.com, http://www.netmarble.com

Related Links

http://www.netmarble.com