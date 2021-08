« Des mesures justes qui favorisent la présence en classe et la réussite éducative » Kathleen Legault

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant à la mise au point faite par le gouvernement pour la rentrée 2021, la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des annonces faites par le gouvernement concernant le port du masque généralisé dans les établissements scolaires montréalais comme mesure de protection. Cette décision permettra au maximum d'élèves de demeurer en classe, ce qui fait en sorte de protéger les services éducatifs. Nous le savons, la classe est le lieu privilégié des apprentissages et la présence physique à l'école soutient la motivation beaucoup plus efficacement que l'enseignement à distance. Il faut également se réjouir que les activités parascolaires reprennent et que les bulles-classe ne soient plus en vigueur particulièrement au secondaire, car cela facilitera grandement les choix d'options des jeunes, ce qui est aussi un facteur de réussite non négligeable. »

Mieux vaut tard

L'AMDES doit malheureusement déplorer que les guides pratiques expliquant les mesures, la mise à jour des symptômes et des directives spécifiques aux médecins pour exempter les employés ne soient pas encore disponibles dans les milieux où nos membres s'affairent avec leurs équipes aux derniers préparatifs. « Les dates de rentrée sont connues depuis des mois! Il est dommage que le retard à fournir les documents explicatifs vienne ajouter une pression inutile aux gestionnaires qui ont déjà fort à faire dans les prochains jours et semaines. Mais les directions vont s'assurer que cette deuxième rentrée en pandémie soit un succès pour tous : élèves, personnels, parents. Nous allons être au rendez-vous pour que cette rentrée soit sous le signe de la joie de se retrouver en toute sécurité, » a indiqué Kathleen Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

