C'est le temps de vous inscrire!

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation Autiste et majeur et la Fondation St-Hubert invitent la population à relever un défi actif, que ce soit en équipe ou en solo. L'activité a pour objectif d'amasser des fonds pour améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes autistes dans la société. Inscrivez-vous dès maintenant à cet événement qui aura lieu le samedi 23 septembre prochain.

Pour relever ce défi, les participants devront bouger pendant quatre heures consécutives, que ce soit à la marche, à la course, à vélo ou en patins à roues alignées. Toutes et tous pourront prendre part à l'événement au circuit PMG Technologies à Blainville ou encore à distance, à l'endroit de leur choix. Au circuit, une piste de 6,4 km sera accessible aux sportifs de 12 ans et plus, ainsi qu'une petite boucle de 600 m pour les tout-petits qui désirent aussi bouger pour la cause. De l'animation et plusieurs surprises seront au rendez-vous pour le plaisir de tous !

Une première pour la Fondation Autiste et majeur

La Fondation Autiste et majeur, qui fêtera cet automne sa troisième année d'existence, est fière de tenir son premier événement grand public de collecte de fonds, de concert avec la Fondation St-Hubert. Sophie Prégent et Charles Lafortune, respectivement présidente et vice-président de la Fondation Autiste et majeur, se joindront au défi : « On a hâte de bouger avec les citoyens ! Et nous pourrons par la même occasion les remercier de vive voix de contribuer à améliorer la qualité de vie des adultes autistes et de leurs familles. » Laurent Saucier, connu du public pour sa participation aux séries Autiste, maintenant majeur et Autiste, amour et amitié, s'implique également dans l'organisation de l'activité. « Laurent est, depuis peu, membre honoraire sur le conseil d'administration de la Fondation Autiste & majeur. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe, il est une magnifique source d'énergie ! », ajoutent Sophie et Charles.

Un partenaire de premier plan

La Fondation Autiste et majeur peut concrétiser sa mission grâce à de généreux partenaires tels que la Fondation St-Hubert, l'instigatrice de l'événement du 23 septembre prochain. « C'est un honneur pour nous de nous joindre à la Fondation St-Hubert pour collaborer à l'organisation de ce défi si inspirant et de partager les sommes recueillies avec un si précieux partenaire. », concluent Sophie et Charles.

Pour s'inscrire à l'événement et obtenir tous les détails logistiques de la journée : https://www.jedonneenligne.org/fondationsthubert/campagne/onbouge.

À propos de la Fondation Autiste & majeur

Fondée par Sophie Prégent et Charles Lafortune, la Fondation Autiste & majeur a pour mission d'améliorer la qualité de vie ainsi que l'intégration dans la société des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l'éducation.

À propos de la Fondation St-Hubert

Avec le soutien du réseau St-Hubert, la Fondation St-Hubert appuie des organismes qui favorisent le mieux-être des familles dans le respect des différences, du partage et de l'inclusion. Grâce à ses franchisés, employés, clients et partenaires, la Fondation St-Hubert vient en aide aux communautés afin de favoriser l'épanouissement de tous. Depuis 2012, près de 500 organismes ont reçu son soutien et plus de 8,5 millions de dollars ont été redistribués à la collectivité. ‌

SOURCE Fondation Autiste & majeur

Renseignements: Renseignements : Fondation Autiste & majeur | Myriam St-Pierre, Coordonnatrice d'activités-bénéfice | [email protected] | (438) 373-1698; Pour entrevue : Lyne Dutremble, annexe| [email protected] | 514-952-5047