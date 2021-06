QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SUEZ et Airex Énergie annoncent un partenariat afin de proposer des solutions aux territoires et aux industriels pour les accompagner vers la neutralité carbone. L'expertise des deux Groupes permettra d'industrialiser la valorisation des résidus de biomasse inexploités en biochar (forme stable du carbone organique), indispensable pour la résilience, la vitalité et la fertilité des sols urbains et agricoles.

Fort de son expertise dans les domaines des résidus organiques, des amendements et biofertilisants agricoles, et de la « smart irrigation », SUEZ mettra en œuvre la technologie de torréfaction CarbonFX™ développée par Airex Énergie, pour déployer à l'échelle internationale des unités innovantes de transformation de biomasse ligno-cellulosique résiduelle (écorces, sciures, bois inexploitable, etc.) en carbone stable à forte valeur ajoutée technique et environnementale, dénommé « biochar ».

La conversion des résidus peu ou mal exploités, de la sylviculture et de l'industrie du bois, en biochar permet de prolonger l'effet « puits de carbone » de la photosynthèse naturelle des végétaux, qui capte chaque année le quart des émissions mondiales de CO 2 . Sous sa forme torréfiée et utilisé sur les sols cultivés, le carbone ainsi capté contribue au bon fonctionnement des sols urbains et agricoles (rétention d'eau et des fertilisants, capacité d'échange ioniques, inverser l'appauvrissement des sols …). Sur le plan climatique, le biochar soustrait pendant plusieurs siècles de l'atmosphère une part additionnelle de l'effet de serre latent du carbone contenu dans ces résidus végétaux.

La production industrielle de biochar à partir des sous-produits de la filière du bois, de plus en plus sollicitée dans le cadre des stratégies nationales bas carbone, ou issus des accidents sylvicoles de plus en plus fréquents (maladies, infestation, tempête …) s'inscrit à la fois dans la lutte contre le changement climatique, la gestion de ses impacts et l'adaptation des écosystèmes. Cette solution offre de nouvelles opportunités à la filière biomasse, en lui apportant une alternative complémentaire, crédible et pérenne à la valorisation énergétique. Elle constitue une solution CCUS1 certifiée2 tout en générant des co-bénéfices majeurs en faveur d'une agriculture durable et raisonnée, de la préservation du patrimoine naturel, des sols, de leur écosystème et des ressources en eau. Par ses propriétés intrinsèques, le biochar peut également être utilement mélangé et combiné à une variété de matériaux, notamment à base de ciment, et ainsi contribuer à améliorer le bilan carbone du produit final.

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ en charge de la Stratégie et de Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions : « Grâce à ce nouveau partenariat avec Airex Énergie, nous proposerons à nos clients d'accéder à des crédits carbone de qualité, tout en aidant le secteur agricole à renforcer la résilience des sols et la sécurité alimentaire. Les propriétés du biochar, en matière de captation du carbone, mais aussi de fertilisation des sols agricoles ou encore d'optimisation de l'apport en eau aux cultures, en font l'une des solutions de séquestration du CO 2 les plus demandées du marché. Son développement s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à proposer à nos clients des solutions 100% durables et ainsi contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. »

Sylvain Bertrand, Directeur Général d'AIREX ÉNERGIE : « Nous sommes très heureux de nous associer au Groupe SUEZ pour accélérer le déploiement de la technologie CarbonFXTM à l'échelle internationale. Reconnu notamment pour son expertise dans la gestion, le traitement et la valorisation des matières organiques résiduelles, le Groupe SUEZ est un partenaire de premier plan pour développer la production industrielle du biochar. Par ce partenariat, nous ambitionnons avoir un impact durable sur le climat en produisant des centaines de milliers de tonnes de biochar au cours des prochaines années. »

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

Airex Énergie est un leader mondial du développement de solutions climatiques, mettant ses compétences et sa technologie au service de ses clients souhaitant réduire et compenser leur empreinte carbone. Grâce à sa technologie innovante de torrefaction CarbonFX™, Airex transforme tout type de biomasse en produits carbonisés à forte valeur ajoutée, tel que le biochar et le biocharbon. Le biocharbon, sous la forme de granules torréfiées, est utilisé comme biocombustible renouvelable en substituant le charbon fossile des centrales thermiques. Airex Énergie exploite depuis 2016 la première et la seule usine industrielle de production de biochar/biocharbon au Canada. Quatre projets d'usine de production à grande échelle de biochar et de biocharbon sont actuellement en développement pour desservir les marchés du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie.

