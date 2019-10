« Ce que tu publies, penses-y! », la Commission d'accès à l'information en tournée dans les écoles secondaires du Québec !

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, la Commission d'accès à l'information relance sa tournée intitulée « Ce que tu publies, penses-y! » à l'intention des jeunes du secondaire du Québec.

Cette conférence interactive auprès des natifs du numérique de 12 à 17 ans vise à les inciter à adopter un comportement responsable et sécuritaire sur Internet plus spécifiquement à la protection des renseignements personnels et de la vie privée lors de leur utilisation du Web et des médias sociaux.

La présentation permettra à ce jeune public de prendre conscience de l'importance de protéger sa vie privée lorsqu'il échange en ligne pour éviter de se placer en situation de vulnérabilité.

Pour plus d'information sur la tournée de sensibilisation « Ce que tu publies, penses-y! », consultez la page Web : www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/ ou par téléphone au : 1 888 528-7741.

