TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation canadienne de recherche sur le SIDA (CANFAR) dévoile aujourd'hui que son 27e gala de financement annuel, Bloor Street Entertains (BSE) se tiendra sous le thème « Ça prend fin avec nous ». Cet événement phare, qui a permis de collecter plus de 20 millions de dollars pour le financement, le dépistage et la sensibilisation au VIH, se déroulera à guichets fermés le 30 novembre 2023 à Toronto, à la veille de la Journée mondiale du SIDA. L'édition de cette année, présentée par BMO, Partenaire Signature de l'événement, met en lumière le rôle central des communautés dans la lutte contre l'épidémie du VIH.

Le Canada continue de lutter contre une épidémie du VIH qui touche de manière disproportionnée les populations sous-dotées, notamment les peuples autochtones (qui représentent 18,2 pour cent des nouveaux cas de VIH), les femmes (qui représentent 32 pour cent des nouveaux cas, en particulier les femmes autochtones, africaines, caribéennes et noires) et les personnes qui s'injectent des drogues (qui représentent 22,6 pour cent des nouveaux cas). Ces chiffres soulignent la nécessité urgente de stratégies globales pour lutter contre le VIH, en particulier parmi les populations marginalisées.

Face à ces réalités, Andrew Pringle, Président de CANFAR, souligne l'importance de combattre les inégalités systémiques et les barrières culturelles. Il déclare : « La mission de CANFAR est de mettre fin à l'épidémie de VIH au Canada. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de collaborer étroitement avec les communautés pour plaider en faveur de la prévention et du traitement du VIH fondés sur des preuves, de mettre en place un accès non discriminatoire aux tests de dépistage du VIH et d'autonomiser les réseaux communautaires ».

S'appuyant sur un riche historique en tant que contributeur majeur à la recherche et à la sensibilisation au VIH, le gala Bloor Street Entertains promet d'être une édition inoubliable cette année encore, offrant une expérience gastronomique de classe mondiale élaborée par les meilleurs chefs de Toronto, se déroulant dans des maisons de couture prestigieuses et d'autres lieux emblématiques dans le quartier Bloor-Yorkville. La soirée culminera avec une fête électrisante à l'Hôtel Four Seasons de Toronto, animée par la sensationnelle artiste lauréate d'un Grammy et alliée des personnes LGBTQ2S+, Mya, ainsi qu'une performance d'ouverture de l'artiste R&B Sean Jones. Une prestigieuse vente aux enchères, ouverte avant l'événement et accessible au public, permettra aux participants de contribuer à la cause de CANFAR.

« Bloor Street Entertains ne serait pas possible sans le soutien indéfectible de nos partenaires », a déclaré Alex Filiatrault, PDG de CANFAR. « Les partenariats au sein de nos communautés sont essentiels. Ce sont eux qui ont un impact et qui nous permettent de faire avancer notre lutte contre le VIH ».

Les partenaires principaux de BSE 2023 incluent BMO, Mantella Corporation, l'Hôtel Four Seasons de Toronto, la Santé publique de Toronto (TPH), les brasseries Labatt et la Fondation familiale P. Austin. L'édition de cette année de Bloor Street Entertains est coprésidée par Candice Sinclair, Janice Fricker et Michael Liebrock, avec la membre du C.A. de CANFAR, Sylvia Mantella, en tant que présidente d'honneur.

CAMPAGNE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 2023 : ÇA PREND FIN AVEC NOUS

Pour commémorer la Journée mondiale du SIDA et maintenir l'élan du thème « Ça prend fin avec nous », CANFAR s'est associé à CATIE, la principale source d'information sur le VIH et l'hépatite C au Canada, et à Gilead, pour une campagne nationale de la Journée mondiale du SIDE portant le même nom. Lancée le 8 novembre 2023, avec le soutien de plus de 100 organisations partenaires à travers le Canada, l'initiative est un appel à l'unité pour que les communautés se mobilisent pour éliminer le VIH en tant que menace pour la santé publique.

La campagne répond au problème urgent de l'augmentation des taux de nouveaux cas de VIH au Canada (une augmentation de 11,3 pour cent des nouveaux cas de VIH au Canada a été signalée entre 2020 et 2021 et devrait persister en 2022 et 2023). Cette tendance préoccupante est aggravée par le fait que 25 pour cent des nouveaux cas de VIH sont survenus chez les jeunes, qui représentent également la majorité des cas de chlamydia, de syphilis et de gonorrhée. De plus, il est estimé qu'entre 10 et 13 pour cent des Canadiens vivent avec le VIH sans en être conscients, ce qui renforce la nécessité de tests accessibles.

« Ça prend fin avec nous » confronte la stigmatisation entourant le dépistage du VIH, plaide en faveur d'un accès équitable aux soins de santé, favorise la réduction des risques et souligne la nécessité de soins culturellement sensibles et compatissants. Avec les témoignages de cinq leaders communautaires représentant diverses communautés touchées par le VIH à travers le Canada, la campagne est un effort conjoint pour mettre fin à l'épidémie de VIH.

« Ensemble, nous pouvons être la dernière génération de Canadiens à endurer une épidémie de VIH », a déclaré Roxanne Ma, vice-présidente de la sensibilisation nationale de CANFAR. « Cela peut se terminer avec nous ».

CANFAR est résolue dans son engagement à prendre des mesures audacieuses et immédiates pour prévenir le VIH en tant que menace pour la santé publique au-delà de 2023. À l'approche de la Journée mondiale du SIDA, l'organisation propose cinq actions cruciales que les Canadiens peuvent entreprendre pour rendre hommage à ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA : se faire dépister, en apprendre davantage sur le VIH, remettre en question la stigmatisation, porter un ruban rouge et faire un don à votre organisation locale de lutte contre le VIH/SIDA.

CANFAR encourage tout le monde à en savoir plus sur l'épidémie du SIDA et sur la manière dont ils peuvent contribuer, reconnaissant que chaque voix a le pouvoir de faire une véritable différence dans la lutte pour mettre fin au VIH au Canada.

Pour plus d'informations sur CANFAR, y compris BSE et la Journée mondiale du SIDA, visitez : https://canfar.com/fr/

CANFAR est un organisme de bienfaisance national et indépendant, axé sur la promotion des connaissances et de la science relatives au VIH. Alimentés par la collecte de fonds, nous investissons dans la recherche essentielle, sensibilisons et favorisons des partenariats pour partager notre expertise et encourager des actions conjointes. Nous avons accordé plus de 25 millions de dollars en subventions à des projets de recherche sur le VIH/SIDA. Ensemble, ces quelque 550 projets ont contribué à des percées en matière de prévention du VIH, de dépistage, d'accès au traitement, de lutte contre la stigmatisation et de recherche d'un remède. Chaque année, nous atteignons plus d'un million de jeunes au Canada avec des informations essentielles grâce à nos programmes nationaux de sensibilisation des jeunes au VIH.

