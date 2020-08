« Nous sommes ravis de nous associer à Vype pour promouvoir la série de tirages des prix d'été », a déclaré Jon Fratelli, chanteur voix principale et guitariste du groupe et partenaire de Vype. « Les prix à gagner, tous des produits de marque, ont l'air superbes; devons-nous vraiment en faire cadeau?! Sinon, je prends les Raybans, Baz veut les Adidas Gazelle et Mince aime les écouteurs Beats! »

Les prix attribués seront disponibles en trois modèles personnalisés. Pour savoir quel prix sera attribué à l'issue du tirage de chaque jour, les suiveurs sont invités à fréquenter la page Instagram de Vype, à l'enseigne @Vype_worldwide.

Courir sa chance de gagner un prix ne coûte rien et se fait facilement. Il suffit de suivre notre pseudo Instagram, @Vype_worldwide, et de commenter le billet quotidien pour être admis d'office au tirage au sort quotidien. Vous devez toutefois avoir au moins 18 ans pour être admissible. Les participants admissibles ne peuvent y participer qu'une fois par jour, ce qui donne aux amateurs trente (30) occasions différentes de gagner un prix, un seul prix par personne étant autorisé. Les gagnants seront choisis au hasard et en seront avisés par message direct Instagram, dans un délai de quatorze (14) jours, pour qu'ils puissent prendre possession de leur prix.

Pour en savoir plus sur les conditions ou pour savoir comment participer au concours, veuillez consulter le site www.promoterms.com/Vype30days.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur http://www.govype.com.

FIN

À propos du groupe The Fratellis :

The Fratellis est un groupe de rock originaire de Glasgow, en Écosse, multi-platine, plusieurs fois récompensé. Le groupe se compose de Jon Fratelli, chanteur voix principale et guitariste, de Barry Fratelli, bassiste et choriste, et de Mince Fratelli, batteur et choriste. Les Fratellis ont annoncé que leur sixième album studio, intitulé « Half Drunk Under a Full Moon », sortira plus tard cette année et que des tournées complètes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe suivront.

À propos de British American Tobacco :

À propos de BAT : BAT, fondée en 1902, est une société leader dans le domaine des biens de consommation. Notre mission, qui est de bâtir un avenir meilleur, nous incite à réduire l'impact de notre activité sur la santé en offrant aux consommateurs un choix plus large de produits agréables et moins à risque. Notre ambition est de faire passer progressivement nos revenus tirés des cigarettes vers les produits non combustibles. Leader du marché dans plus de 55 pays et exploitant des usines dans 48 pays, le groupe BAT, qui compte aussi plus de 55 000 employés, détient un portefeuille stratégique regroupant ses marques internationales de cigarettes et une gamme croissante de produits à risque potentiellement réduit, notamment des vaporisateurs et des produits de tabac chauffants, ainsi que des produits oraux classiques et modernes.

Personne-ressource aux médias : [email protected], +44 020 7845 2888

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1225179/Vype_30_Days_of_Summer.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225170/Beats_by_Dre.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225169/Adidas_Gazelle_Trainers.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225171/Ray_Bans.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1137738/Vype_Logo.jpg

SOURCE Vype