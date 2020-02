Terranova Security a conclu un partenariat avec Microsoft pour fournir du contenu en sensibilisation à la sécurité inclusif et centré sur les personnes

« La technologie et la plateforme de Microsoft nous alimentent d'informations fiables qui nous permettent de développer des formations en sensibilisation à la sécurité portant sur les risques les plus récents et pertinents. Ce partenariat permet à Terranova Security d'offrir des formations en sécurité centrées sur les personnes dont la portée et l'efficacité sont maximisées » a précisé Lise Lapointe, CEO de Terranova Security et auteure du livre The Human Fix to Human Risk.

Terranova Security se base sur des données scientifiques pour appuyer son approche centrée sur les personnes. Cette approche fait partie intégrante de son catalogue de formations en sensibilisation à la cybersécurité, de ses ressources en ligne gratuites, de ses simulations d'hameçonnage et de ses outils de communication.

« Le risque le plus grand et le plus commun auquel font face les utilisateurs aujourd'hui est d'être victime d'hameçonnage. Le partenariat entre Microsoft et Terranova Security nous permet d'offrir une solution à la fine pointe avec des simulations d'hameçonnage différenciées et des formations centrées sur les personnes » a indiqué Rob Lefferts, vice-président corporatif, Microsoft 365 Security.

Terranova Security offre du contenu de formation en sensibilisation à la sécurité centré sur les personnes, accessible, inclusif et de qualité

De plus, Terranova Security fournit les éléments suivants :

Qualité et rigueur : Terranova Security est largement reconnue pour son contenu utile, de grande qualité et stimulant basé sur des données scientifiques. Lise Lapointe , CEO chez Terranova Security, est tenue en haute estime pour sa philosophie d'enseignement et son approche à la formation en sensibilisation à la sécurité.

Terranova Security est largement reconnue pour son contenu utile, de grande qualité et stimulant basé sur des données scientifiques. , CEO chez Terranova Security, est tenue en haute estime pour sa philosophie d'enseignement et son approche à la formation en sensibilisation à la sécurité. Culture : Terranova Security partage l'engagement de Microsoft à l'égard de la diversité et de l'inclusion. Terranova Security place l'humain au premier plan - de son conseil d'administration inclusif à son catalogue de contenu en sensibilisation à la sécurité pertinent et accessible. Terranova Security est fière d'annoncer que son contenu répond aux normes sur l'accessibilité du Web de Microsoft.

Terranova Security partage l'engagement de Microsoft à l'égard de la diversité et de l'inclusion. Terranova Security place l'humain au premier plan - de son conseil d'administration inclusif à son catalogue de contenu en sensibilisation à la sécurité pertinent et accessible. Terranova Security est fière d'annoncer que son contenu répond aux normes sur l'accessibilité du Web de Microsoft. Quantité et ampleur : Les défis et les besoins de chaque entreprise et de chaque personne sont uniques. Grâce au catalogue de contenu complet de Terranova Security, Microsoft est à même de soutenir un large éventail de clients présentant des degrés variables de connaissances en sensibilisation à la sécurité et de besoins en formation.

Les défis et les besoins de chaque entreprise et de chaque personne sont uniques. Grâce au catalogue de contenu complet de Terranova Security, Microsoft est à même de soutenir un large éventail de clients présentant des degrés variables de connaissances en sensibilisation à la sécurité et de besoins en formation. L'union fait la force : L'objectif de Terranova Security est d'éliminer le facteur de risque humain afin de contrer efficacement toutes cyberattaques. Elle y arrive grâce à son catalogue complet de formations centrées sur les personnes au contenu pertinent et stimulant. Ce partenariat avec Microsoft permet d'étendre encore davantage la portée de Terranova Security et par le fait même, de favoriser la création de cultures de sensibilisation à la cybersécurité au sein des entreprises.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial et un partenaire de choix pour la formation en sensibilisation à la sécurité. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage ont été présentés avec succès à plus de 7 millions d'utilisateurs. L'entreprise est reconnue pour son contenu de qualité supérieure, ses plateformes de sensibilisation à la sécurité multilingues, son portfolio de formations et d'outils de communication et ses simulateurs d'hameçonnage intuitifs. Les organisations continuent de tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le https://terranovasecurity.com.

MENTION LÉGALE

Copyright © 2020 Terranova WW Corporation, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques, appellations commerciales, marques de service et logos repris dans le présent document appartiennent à leurs sociétés respectives.

SOURCE Terranova Security

Renseignements: Kareen Pate, Conseillère, Marketing et Communication, [email protected], 514-489-5806 #227