KAHNAWAKE, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Après des années de vision et de préparation, le Centre d'art et de culture des Mohawks de Kahnawà:ke est fier d'annoncer le lancement de la dernière phase de sa campagne de financement historique. Cette initiative majeure, portée en partenariat par le Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa (CCLKOR), Tourisme Kahnawà:ke, le Théâtre de l'Île-de-la-Tortue et le Conseil mohawk de Kahnawà:ke (CMK), donnera vie à un nouveau complexe culturel polyvalent appelé à devenir un pilier de l'identité, de la mémoire et de l'avenir partagé de la communauté.

Le Centre réunira sous un même toit un pôle de revitalisation linguistique, un musée communautaire et une salle de spectacle de 178 places. Conçu comme un lieu de célébration, de préservation, d'éducation et de transmission, il offrira un environnement à la fine pointe, chaleureux et accueillant pour des expositions, des cours, des archives, des représentations, des ateliers et des cérémonies - un véritable foyer pour la langue, la culture et l'expression artistique kanien'kehá:ka.

Pour la première fois, les membres de la communauté comme les visiteurs pourront se rassembler dans un espace à la hauteur de la richesse et de la profondeur de l'histoire et de l'identité des Kanien'kehá:ka.

« Ce n'est pas qu'un projet de construction. C'est une affirmation de qui nous sommes, et de là où nous allons », affirme Kahsennenhawe Sky-Deer, présidente du Cabinet de campagne.

« Pendant des générations, notre langue et notre culture ont été mises de côté. Mais nous n'avons jamais cessé de nous battre pour elles. Ce nouveau centre est un cadeau que nous offrons à nos enfants, et à leurs enfants. Un lieu pour apprendre, se rassembler, se souvenir et imaginer. Ce sera un symbole de fierté, de résilience et d'autodétermination - non seulement pour notre communauté, mais pour toutes les personnes qui franchiront ses portes. »

À ce jour, la campagne a déjà permis d'amasser 51 millions $ - soit plus de 91 % de son objectif de 55,5 millions $ - grâce à la générosité de grands donateurs et institutions pendant la phase silencieuse. Alors que la campagne entre maintenant en phase publique, l'accent est mis sur la mobilisation de l'ensemble de la communauté, tant à Kahnawà:ke qu'au-delà, pour y apporter une contribution durable.

L'ouverture du Centre est prévue pour le printemps 2026. Les travaux de construction sont bien avancés et le projet suscite déjà beaucoup d'enthousiasme. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont respectivement engagé 16 millions et 11 millions de dollars, reconnaissant l'importance culturelle et sociale du Centre. Hydro-Québec, de même que la Caisse de dépôt et placement du Québec, ont également apporté de généreuses contributions financières. Le projet bénéficie aussi du soutien généreux de dizaines d'individus, d'entreprises et d'organismes communautaires qui croient en sa mission et en son impact à long terme.

« Nous y sommes presque », ajoute Sky-Deer. « Ce projet a rassemblé des Aînés, des jeunes, des artistes, des éducateurs et des leaders communautaires. Nous demandons maintenant au public de nous aider à franchir la dernière étape. Chaque don, petit ou grand, est un geste d'engagement envers notre avenir collectif. Mais ce Centre n'est pas seulement pour nous : c'est aussi un lieu d'accueil, de rencontre et de réconciliation. Nous croyons que la compréhension mutuelle est à la base de la coexistence, et ce Centre sera un phare du savoir Onkwehonwe pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre avec ouverture et bienveillance. »

Vous pouvez visiter le site web du projet ici, visionner la vidéo de la campagne ici, et faire un don ici.

Source et renseignements : Julien Acosta, C4 Communications, [email protected], 514 993-8543