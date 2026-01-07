TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées en vue d'examiner l'entente de règlement conclue entre le personnel de la mise en application de l'OCRI et Wei (Wendy) Seto.

L'entente de règlement porte sur l'allégation selon laquelle Wei (Wendy) Seto a effectué des opérations financières personnelles avec cinq clients du courtier membre.

L'audience deviendra publique si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement. Le cas échéant, la décision de la formation et l'entente de règlement seront rendues publiques à www.ocri.ca.

Date de l'audience de règlement : Le 20 janvier 2026, à 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario), par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

On peut accéder à l'avis de demande annonçant la tenue de l'audience de règlement en cliquant sur le lien ci-dessous :

Seto, Wei - Avis de demande

Durant la période des faits reprochés, Wei (Wendy) Seto exerçait ses activités à Toronto (Ontario) au sein de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Elle est actuellement employée par Marchés Mondiaux CIBC Inc., une société réglementée par l'OCRI, au sein de laquelle elle est inscrite.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué identifiait de manière erronée les sociétés mentionnées dans le paragraphe suivant le lien hypertexte « Seto, Wei - Avis de demande ».

