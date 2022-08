« BUILDING LIVES » : Retour sur la visite d'un projet de logements abordables en Algérie

Un foyer plein d'amour

ALGER, Algérie, 21 août 2022 /CNW/ - Dans la communauté de Mahelma de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, à Alger, il y a quelques bâtiments rouge­brun et beige. Le soir, certains résidents se promènent tranquillement sur les chemins et des groupes d'enfants jouent joyeusement près des toboggans, tandis que de nombreux jeunes courent sur un terrain de football. Voici un complexe de logements subventionnés par le gouvernement de Sidi Abdellah et construit par la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Depuis sa mise en service en 2019, ce complexe a permis à plus de 10 000 habitants de réaliser leur rêve de vivre confortablement, améliorant réellement les conditions de logement locales.

La famille de Benssada Loubna est l'une des bénéficiaires du projet. Auparavant, ils se serraient les uns contre les autres dans une communauté miséreuse à Ain Benian. Posséder enfin leur propre logement était une source du bonheur pour eux. « En 2019, ma famille et moi avons emménagé dans un nouvel appartement construit par une société chinoise. Avant cela, je m'en inquiétais toujours, tout simplement parce que nous n'avions pas d'endroit stable où vivre. »

« Lorsque j'ai ouvert la porte de mon nouveau logement, je ne pouvais pas trouver de mots pour décrire mes sentiments, c'était comme si une nouvelle vie s'ouvrait à moi », a déclaré Loubna avec enthousiasme. Le chef de projet, Xuan Shijie, a déclaré que ce qui l'a impressionné le plus, ce sont les visages souriants des personnes qui y ont emménagé et leur sincère gratitude envers les constructeurs.

La CSCEC a emprunté le concept du Superblock de Barcelone pour rendre la circulation intérieure plus conviviale. La vie privée des résidents est également bien protégée. « Ce n'est pas un projet luxueux. Mais nous avons consacré beaucoup d'efforts aux matériaux et aux détails dans la conception et les installations pour que les résidents éprouvent du bonheur dans leur nouvelle demeure », a déclaré Xuan.

La construction de ces logements abordables a également permis à davantage de résidents de rejoindre la CSCEC. Omar, un ingénieur local en électromécanique, en est l'exemple. Il a travaillé sur ce projet pendant 10 ans. Il a confié : « Je suis très fier de faire partie de la société et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes. » Selon les statistiques, la société a offert des opportunités d'emploi à plus de 27 000 personnes de la région.

La CSCEC est présente en Algérie depuis 40 ans. À ce jour, la société a construit dans ce pays plus de 170 000 logements couvrant une superficie d'environ 17 millions de mètres carrés. Elle a aidé à résoudre les problèmes de logement de près d'un million de personnes, contribuant beaucoup à l'amélioration du niveau de vie des Algériens.

