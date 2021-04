« Bouncing Back Through COVID-19: Overcoming Burnout A Year into the Pandemic »

Livre broché sur Amazon et livre électronique sur Kindle

Date de publication : 20 mars 2021

Prix : 11,99 $ CA

Pages : 219

ISBN-13 979-8725197082

« L'adoption des belles paroles de CJ Calvert au sujet de nos priorités, de notre équilibre, de notre attitude et de notre amour de la vie réduira le recours à tout médicament d'ordonnance non seulement pendant la COVID-19, mais aussi dans toutes les circonstances difficiles que nous connaîtrons dans notre vie. »

- Stephen B. Stokl, M.D., F.R.C.P.(C)

Ancien chef de la psychiatrie, Southlake Regional Health Centre

AJAX, Ontario, 20 avril 2021 /CNW/ - La COVID-19 a eu des incidences sur tous les secteurs de notre société, les gens luttant à la fois contre les répercussions du virus sur la santé ainsi que sur l'économie et la santé mentale en raison des confinements. Dans son nouveau livre, « Bouncing Back Through COVID-19: Overcoming Burnout A Year into the Pandemic » (Amazon Kindle Direct Publishing; Trade Paperback Original; 11,99 $; publié le 20 mars 2021), le conférencier d'entreprise de premier plan CJ Calvert offre aux lecteurs une boîte à outils dotée d'applications pratiques pour profiter pleinement de la vie pendant cette période difficile.

CJ Calvert s'est adressé à des milliers d'entreprises au cours des deux dernières décennies, y compris des organisations de calibre mondial comme IBM, la Banque de Montréal et General Electric. Au cours de la dernière année, CJ a aidé ses clients à soutenir leur personnel pendant la COVID-19. Ce que les gens vivent actuellement, c'est l'épuisement émotionnel et physique provoqué par leur expérience de douze mois avec la pandémie. Même si l'épuisement professionnel était une conséquence prévue pour nos travailleurs héroïques de première ligne, il a eu des répercussions surprenantes sur des gens travaillant dans tous les autres domaines, y compris des étudiants et des personnes effectuant du télétravail en toute sécurité. « Bouncing Back Through COVID-19 » révélera les principales stratégies et perspectives que CJ avait élaborées et partagées avec des dizaines de milliers de membres de l'auditoire pour les aider à accroître la résilience, l'équilibre, la gratitude, l'énergie physique et le bien-être, à gérer la fatigue causée par Zoom et à réduire le stress quotidien.

Par le biais d'anecdotes émouvantes et d'exercices pertinents, les lecteurs apprendront des directives précieuses pour endurer sainement l'épuisement dû à une pandémie, notamment :

Concevoir de façon stratégique des « pauses de joie » de cinq minutes;

Comprendre comment notre histoire personnelle influence notre expérience émotionnelle; et

Augmenter nos niveaux d'énergie physique en faisant de petits pas simples vers un mode de vie plus sain.

