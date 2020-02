« Avec ou sans travaux, vos commerçants sont là pour vous ! »

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le 4 février dernier, les commerçants du boulevard Pie-IX de Montréal-Nord se sont rassemblés à la Rôtisserie Saint-Hubert afin de réaliser le bilan de la première année des travaux du projet SRB Pie-IX. Les commerçants ont profité de la période de répit hivernal en vigueur depuis le 21 décembre pour échanger sur les impacts des travaux l'année dernière sur leur commerce.

« Malgré les difficultés, on tient à rappeler qu'avec ou sans travaux, les commerçants sont là pour la clientèle ! » mentionne Maude Royal, présidente de l'Association des commerçants et propriétaire de la Rôtisserie Saint-Hubert. Madame Christine Black, Mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, présente lors de l'événement, se réjouit de constater l'esprit de solidarité qui se développe entre les commerçants. « C'est en travaillant tous ensemble que nous pourrons construire un avenir prospère pour le boulevard Pie-IX à Montréal-Nord ! »

Grâce au programme Artère en transformation de la Ville de Montréal, l'Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord a pu démarrer plusieurs projets dans l'objectif de soutenir la communauté d'affaires, notamment avec la mise en place de lumières décoratives sur le boulevard. « Nous sommes heureux de constater la mise en œuvre d'actions concrètes pour et par les commerçantes et commerçants. La vitalité économique de nos artères commerciales est un élément clé de nos grands projets de réaménagement. Nous nous sommes ainsi dotés des outils nécessaires pour maintenir ce dynamisme et le renforcer », souligne Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Lors de cette soirée, Daniel Tanguay, conseiller en commerce au détail, a partagé son expertise avec les gens d'affaires présents. Son entreprise, Détail Formation, a accompagné plusieurs autres artères commerciales vivant les impacts d'un chantier comme ce fut le cas des commerçants de la rue Saint-Catherine.

L'Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord tient à remercier Déli Forest pour leurs fameux sandwichs smoked meat, Gouter Caraïbes pour le griot et riz collé, Pizza Forest pour les excellentes pizzas ainsi que la Rôtisserie Saint-Hubert pour l'accueil, le service et les plats délicieux !

SOURCE Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord

