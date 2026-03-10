ROME, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le 5 mars, la Fédération italienne des écrivains a organisé une discussion littéraire distinguée intitulée « At Three in the Afternoon -- The Global Resonance of a Deliveryman's Poem », à son théâtre intime de Rome. Organisé conjointement avec le Rome9 China-Italy Economic and Cultural Exchange Center et la Suzhou Foreign Cultural Exchange Promotion Association, l'événement a permis au public italien d'entrer en contact avec la poésie chinoise contemporaine tout en offrant un cadre d'échange littéraire interculturel.

At Three in the Afternoon est le poème signature de Wang Jibing, un poète livreur de Kunshan, à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Lors de la session, Wang et sa collaboratrice et traductrice, Martina Benigni, doctorante en Civilisations d'Asie et d'Afrique à l'Université Sapienza de Rome, ont raconté le parcours qui les a connectés à travers ce poème. Martina Benigni a traduit l'œuvre en italien et l'a publiée dans Internazionale, aidant à présenter le poème aux lecteurs italiens et suscitant un dialogue littéraire interculturel.

Natale Antonio Rossi, président de la Fédération italienne des écrivains, a déclaré que de tels rassemblements permettent aux amateurs littéraires de Chine et d'Italie de partager des idées et d'apprécier les perspectives culturelles de chacun. La Fédération compte élargir sa collaboration avec les universités chinoises pour favoriser la poursuite de l'engagement littéraire.

En tant que porte-parole de la scène poétique émergente de la Chine, Wang Jibing a écrit plus de 6 000 poèmes, qui ont été traduits en plusieurs langues et publiés dans cinq pays. Il a expliqué que At Three in the Afternoon représente un moment éphémère de calme relatif dans la journée exigeante d'un livreur. Depuis décembre dernier, des séances de partage intitulées « At Three in the Afternoon -- The Global Resonance of a Deliveryman's Poem » ont eu lieu au Rome9 China- Italy economic and cultural Exchange Center et à Liceo Mamiani di Pesaro.

À Kunshan, la ville où réside Wang, le gouvernement local développe l'initiative « At Three in the Afternoon • Walking with Light », un programme de soutien aux travailleurs dans les professions émergentes qui s'inspire du titre du poème.

