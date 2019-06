« All Night », la troisième chanson de la bande sonore originale de BTS WORLD, sera diffusée le 21 juin

« All Night » est une chanson hip-hop au tempo modéré avec le style décontracté des années 90, mettant en vedette RM et SUGA de BTS ainsi que Juice WRLD, lʹemo-rapper qui sʹest taillée une première place sur le palmarès avec des succès tels que « Lucid Dreams ».

La chanson, produite par RM, incorpore des rythmes par Powers Pleasant, le co-fondateur du collectif Pro Era et producteur de succès tels que « Devastated » de Joey Bada$$, avec un rap aux notes mélodieuses.

Cette toute dernière chanson vient se joindre à « Dream Glow (BTS WORLD OST Part.1) » et « A Brand New Day (BTS WORLD OST Part.2) » et représente la troisième piste de la bande sonore originale de BTS WORLD. La bande sonore complète, mettant en vedette de la musique toute nouvelle unique au jeu BTS, sera disponible le 28 juin.

BTS WORLD est un jeu de simulation qui ramène les joueurs dans le passé, avant le début du groupe, et consiste à décrocher le rôle de gérant de BTS, avec objectif ultime de propulser BTS vers la célébrité.

Les joueurs rencontrent différentes missions où ils doivent choisir cartes de membres BTS afin de compléter la mission et de progresser dans le jeu. La collecte et la mise à jour de ces cartes permettent dʹouvrir dʹautres récits le long du parcours, et les joueurs seront en mesure dʹinteragir virtuellement avec BTS à titre de gérants dans le jeu par le biais de contenu interactif 1:1 varié.

En plus du récit principal de BTS WORLD qui permet aux joueurs dʹaider BTS à atteindre le statut de superstars, le jeu comporte des récits individuels avec chaque membre BTS apparaissant comme le personnage principal. Netmarble a publié un autre aperçu de ces récits individuels sur le site Web de BTS WORLD; six aperçus de récits sont maintenant disponibles incluant RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin et V. Le dernier récit, mettant en vedette Jung Kook, sera disponible le 22 juin.

Le jeu sera lancé à lʹéchelle internationale (excluant certains pays) pour les appareils iOS et Android. Pour plus dʹinformation, veuillez visiter le site officiel [https://btsw.netmarble.com] ou suivez BTS WORLD sur Twitter, YouTube et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation aspire à divertir des publics de tous les âges à travers le monde en procurant dʹexcellentes expériences de jeux sur appareils mobiles. Établie en Corée en 2000, lʹentreprise Netmarble est lʹune des compagnies de jeux mobiles connaissant la croissance la plus rapide et occupant la première place au monde en tant que développeur et diffuseur mobile. Comptant plus de 6 000 employés, Netmarble produit et gère certains des jeux mobiles les plus populaires, y compris Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble et Seven Knights. À titre de société mère de Kabam, un développeur de de premier plan en matière de jeux mobiles gratuits à plusieurs joueurs, et le plus important actionnaire de Jam City, un développeur de jeux sociaux de premier plan, Netmarble jouit dʹun partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation, la plus grande entreprise de divertissement en Asie, Tencent Holdings, le plus grand fournisseur dʹInternet en Asie et NCsoft, une importante entreprise MMORPG. On peut obtenir plus dʹinformation sur le site http://company.netmarble.com

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par le PDG et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment concentre ses activités de base sur la production de musique, la gestion dʹartistes et la publication. Les opérations de Big Hit consistent à incorporer et à développer une gamme de contenu produit par des artistes de premier ordre, y compris les célébrités mondiales BTS et leur toute nouvelle publication TOMORROW X TOGETHER. Avec pour mission « Musique et artistes pour guérir », Big Hit sʹefforce de transmettre une influence positive par son contenu tout en procurant réconfort et inspiration aux passionnés de musique à travers le monde.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une compagnie au contenu innovateur qui fait appel à la pop-culture dans un environnement de jeu. Établie en 2016, lʹentreprise Takeone est in chef de file en matière de jeux mobiles nouveau genre nommés « jeux cinématiques » combinant des éléments interactifs au sein dʹun récit fondé sur la pop-culture et des PI originales. Les jeux incluent des vidéos animées plein écran et des contenus visuels variés qui repoussent les limites de la génération montante de conteurs. De nombreuses années dʹexpérience et des connaissances en matière de développement de récits et de jeux ont mené à la création de jeux cinématiques tels que Take Urban, BTS WORLD. Takeone est présentement en voie de développer une série de jeux cinématiques. Pour plus dʹinformation, veuillez consulter le site www.takeonecompany.com.

