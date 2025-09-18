"À l'heure de l'IA": l'Obvia dévoile son exposition sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - L'Obvia - Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est fier d'annoncer le lancement de son exposition grand public intitulée À l'heure de l'IA qui vise à renforcer la littératie sur le fonctionnement de l'IA, et à sensibiliser sur ses enjeux et ses impacts dans différentes sphères de la société.

« Avec À l'heure de l'IA, nous souhaitons offrir un espace de réflexion sur l'utilisation et l'impact des technologies dans nos vies quotidiennes. C'est une invitation à ralentir, à observer, à questionner notre relation face au numérique, en favorisant le dialogue avec les citoyennes et les citoyens », affirme Philip Jackson, directeur scientifique Recherche de l'Obvia.

Cette exposition propose une réflexion sur la place grandissante de l'intelligence artificielle qui redéfinit nos habitudes. Elle invite à nous interroger sur les enjeux liés à son utilisation, et sur les choix techniques ou organisationnels complexes qui produisent des conséquences importantes. Ces problématiques, à la fois nuancées et interconnectées, exigent des solutions fondées sur des collaborations interdisciplinaires, où les sciences sociales jouent un rôle déterminant.

Au fil d'une journée, l'exposition entraîne le public dans huit scènes de la vie quotidienne où des personnages interagissent avec des technologies intégrant de l'IA. En cohérence avec l'approche transversale qui fait la force de l'Obvia, l'exposition réunit des perspectives diversifiées de chercheuses et chercheurs, de citoyennes et citoyens et de professionnel·les pour faciliter une compréhension multidimensionnelle des enjeux soulevés.

Dans le cadre de l'année de la littératie en intelligence artificielle de l'Université Laval, l'exposition est présentée à la Bibliothèque de l'Université Laval du 19 septembre au 27 octobre 2025. Le lancement a eu lieu le 18 septembre en présence des directions de l'Université Laval et de l'Obvia, des conceptrices de l'exposition, des partenaires ainsi que des membres de la communauté universitaire.

Réalisée avec l'appui du Fonds de recherche du Québec et la contribution spéciale de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, cette initiative reflète un engagement commun avec l'Obvia pour rapprocher la science des citoyens et citoyennes.

L'exposition itinérante sera présentée à travers toute la province. Les organisations qui souhaitent accueillir l'exposition dans leur milieu peuvent en faire la demande en écrivant à : [email protected]

À propos de l'Obvia

L'Obvia est un réseau de recherche interuniversitaire financé par le Fonds de recherche du Québec. Regroupant plus de 280 chercheuses et chercheurs, l'Obvia a pour mission d'identifier les enjeux sociétaux de l'IA et du numérique et de contribuer à des solutions qui placent les êtres vivants et la biosphère au centre de leur cycle de développement et d'utilisation. La communauté de recherche de l'Obvia, en collaboration avec la société civile, les acteurs publics, l'industrie et les développeurs, produit des connaissances ouvertes et soutient le renforcement des capabilités individuelles et collectives.

