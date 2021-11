Le prix annuel honore l'excellence en journalisme au service du bien commun.

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - La Fondation Sidney Hillman accepte à partir de maintenant les candidatures pour le Prix Hillman canadien 2022, qui récompense l'excellence du journalisme d'investigation au service du bien commun.

Le prix Hillman récompense les reportages imprimés, numériques, radiophoniques ou télévisuels qui mettent en lumière l'injustice sociale ou économique et qui sont susceptibles d'entraîner des changements concrets dans les politiques publiques.

Les candidatures seront jugées selon les critères suivants :

Pertinence du sujet au regard du bien commun

Débrouillardise et audace nécessaires à l'enquête

Art de présenter l'information et portée du reportage



Admissibilité: Les reportages doivent avoir été publiés ou diffusés en 2021 et avoir fait l'objet d'une large diffusion auprès du public canadien. Pour participer, il suffit d'envoyer en ligne le matériel journalistique ainsi qu'une lettre de présentation expliquant les motifs pour lesquels le reportage répond aux critères. Inscrivez-vous ici. L'inscription est gratuite.

Le(s) lauréat(s) canadien(s) du prix Hillman recevra(ont) une bourse de 5 000 dollars, un certificat de reconnaissance lors de l'événement qui se tiendra à Toronto le 24 mars (sous réserve des restrictions sanitaires liées à la pandémie) ainsi qu'une invitation à assister à la cérémonie de remise du prix Hillman américain à New York, si les présences en personne sont permises. Des mentions honorables seront également décernées.

Parmi les précédents lauréats canadiens du prix Hillman figurent The Globe and Mail, le balado Crackdown, l'émission Fifth Estate de la CBC, The Toronto Star, The Hamilton Spectator, The Calgary Herald, The Edmonton Journal, CBC/Radio-Canada et TVO.

Jury :

Cette année, le jury canadien est composé de Neil Docherty, documentariste de renommée internationale; Garvia Bailey, journaliste culturelle, animatrice et productrice et Bonnie Brown, productrice de documentaires et de l'information à CBC Radio et CBC Television.

Calendrier:

15 janvier 2022 : Date limite d'inscription

Mi-mars 2022 : Annonce du ou des gagnant(s)

24 mars 2022 : Cérémonie de remise du Prix Hillman du Canada à Toronto

3 mai 2021 : Cérémonie de remise du Prix Hillman des États-Unis à New York

« Le prix Hillman est décerné aux journalistes qui défendent la vérité et forcent les puissants à rendre des comptes. Ils apportent un éclairage nouveau qui pave la voie aux changements sociaux », a mentionné Alex Dagg, directrice des politiques publiques d'Airbnb Canada et du Nord-Est des États-Unis, et membre du conseil d'administration du prix Hillman. La pandémie mondiale n'a fait que mettre en lumière le rôle essentiel du journalisme dans notre société. Dans un contexte qui a perturbé toutes nos habitudes, l'accès à des informations fiables était plus important que jamais. Les journalistes canadiens sont allés au front, travaillant inlassablement et courageusement pour nous aider à traverser cette crise. Nous sommes profondément reconnaissants du travail que vous faites et de la contribution que vous apportez. »

Depuis 1950, aux États-Unis, et 2011 au Canada, la Fondation Sidney Hillman rend hommage à des journalistes, des écrivains et des personnalités publiques qui œuvrent pour la justice sociale et des politiques publiques qui protègent le bien commun. Sidney Hillman a été le président fondateur de l'Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of America, un syndicat qui a précédé la Workers United, SEIU. Architecte du New Deal, Sidney Hillman s'est battu pour créer un mouvement syndical dynamique qui s'est ramifié et a influencé tous les aspects de la vie des travailleurs.

Pour des renseignements sur le Prix Hillman, veuillez consulter hillmanfoundation.org.

SOURCE La Fondation Sidney Hillman

Renseignements: Pour toute question liée aux mises en candidature ou à l'événement, veuillez communiquer avec : Alexandra Lescaze, 917 696-2494 ou [email protected]