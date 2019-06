« A Brand New Day », le deuxième morceau de la bande son originale de BTS WORLD sortira le 14 juin

Mura Masa mélange des beats uniques aux instruments orientaux pour créer un morceau innovant et plein d'harmonie. Le daegeum, un instrument traditionnel coréen, mène la musique et aide à créer une sonorité coréenne moderne à la perfection, alors que les voix occidentales et orientales se marient en parfaite harmonie.

La première chanson, « Dream Glow », sortie le 7 juin, et la deuxième chanson « A Brand New Day » sont incluses dans la bande originale créée pour BTS WORLD, et représentent une nouvelle approche de leur monde musical, tout comme l'est le concept d'univers parallèle dans le jeu. L'album complet de la bande son sortira le 28 juin, et inclura la troisième chanson, qui sera révélée le 21 juin.

Conjointement avec la nouvelle bande son, Netmarble a lancé sur son site le « Scénario Alternatif » de BTS WORLD, dans lequel chaque membre est l'acteur principal. Deux histoires, une de RM et une autre de Jin, ont vu le jour le 10 et le 12 juin, et d'autres histoires des membres seront lancées au fur et à mesure.

Netmarble a aussi présenté sur le site de BTS WORLD un aperçu d'une des fonctions interactives principales du jeu : l'échange de textos avec les membres de BTS. Les réactions des membres de BTS varient en fonction des réponses choisies par les joueurs, alors que leur personnalité est révélée par leurs réponses.

Le jeu sera lancé mondialement (certains pays exclus) sur iOS et Android. Pour plus d'informations sur BTS WORLD, veuillez visiter https://btsw.netmarble.com. Les dernières informations sont aussi disponibles en suivant BTS WORLD sur Twitter et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation a pour but de divertir les audiences de tous âges de par le monde en offrant des expériences uniques de jeu sur portable. Fondée en 2000 en Corée du Sud, Netmarble figure parmi les compagnies de jeu mobile avec la plus forte croissance, et se trouve de manière consistante en haut du classement des meilleurs développeurs et éditeurs de jeu mobile au monde. Avec plus de 6 000 employés, Netmarble a développé des jeux au succès planétaire tels que Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, et Seven Knights. En tant que compagnie mère de Kabam, l'un des meilleurs développeurs de jeux multijoueurs massifs et free-to-play, et en tant que plus gros actionnaire de Jam City, l'un des meilleurs développeurs de jeux casual, Netmarble entretient un partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation, la plus grande compagnie de divertissement d'Asie, Tencent Holdings, la plus grande compagnie d'internet d'Asie, et NCSoft, l'une des compagnies les plus importantes de MMORPG. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur www.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par son PDG et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment se focalise sur la production de musique, la gestion d'artiste, et l'édition. Big Hit incorpore et développe une gamme de contenu produit par des artistes du plus haut niveau, tels que le boy band de renommée mondiale BTS, et leur nouveau poulain, TOMORROW X TOGETHER. Avec pour mission de répandre de la « Musique & Artistes pour le bien-être », Big Hit s'efforce de laisser sur le monde une influence positive par le biais de la musique, tout en soutenant et inspirant les fans de musique du monde entier.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une compagnie de contenu innovante qui intègre la culture pop dans l'environnement du jeu. Créée en 2016, Takeone est à la tête d'un nouveau genre de jeux mobiles, les 'jeux cinématiques', qui mélange des éléments interactifs de jeu à des histoires conceptuelles fondées sur la culture pop et des propriétés intellectuelles originales. Les jeux incluent des vidéos full motion et du contenu visuel varié qui repousse les limites de la narration next gen. Des années d'expérience et de connaissance en narration et développement de jeu ont amené à la création de jeux cinématiques tels que Take Urban, et BTS WORLD. Takeone développe en ce moment une série de jeux cinématiques pour leurs prochains titres. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur www.takeonecompany.com.

Corée (Séoul)

HQ PR Team

Jinho Lee

globalpr-g@netmarble.com

82-2-2271-7444

Amérique du Nord

Netmarble US PR

Chastity Irizarry

chastity.irizarry@netmarble.com

Rogers & Cowan

Joe Schneider

jschneider@rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment

Irene Choi

irenechoi@bighitcorp.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/901583/PR_BTSWORLD_02_EN.jpg

SOURCE Netmarble Corp.

Related Links

https://btsw.netmarble.com/en/home