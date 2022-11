NEW GLASGOW, NS, le 12 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, Nancy Dicks, mairesse de New Glasgow, et Clyde Fraser, conseiller municipal à la Ville de New Glasgow et représentant du conseil d'administration de la bibliothèque de New Glasgow, ont annoncé un financement de plus de 5,9 millions de dollars pour l'amélioration de l'accessibilité et la revitalisation de la bibliothèque de New Glasgow.

« Les améliorations apportées à la bibliothèque de New Glasgow permettront d'accroître son accessibilité aux populations mal desservies du comté de Pictou, aux personnes âgées et aux personnes ayant un handicap physique ou des problèmes de mobilité. De plus, le bâtiment revitalisé aidera la collectivité à réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant un air intérieur plus pur aux usagers de la bibliothèque », a souligné l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Nous créons un espace accessible et inclusif pour la collectivité de New Glasgow, afin de rassembler les gens pour qu'ils puissent profiter des services dont ils ont besoin et créer des liens. Les centres communautaires de ce type jouent un rôle essentiel en vue de rendre les communautés plus fortes et plus saines, et nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour soutenir le Centre de destination de New Glasgow », a déclaré l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine.

« Lorsque les gens se réunissent pour apprendre, socialiser et créer des liens, des choses étonnantes se produisent. Nous faisons avancer notre région et ses résidents. Le nouveau Centre de destination communautaire favorisera cette croissance et ce développement au cœur de notre communauté, au centre-ville de New Glasgow. J'ai hâte de voir les choses étonnantes qui sortiront de cet espace pour les générations à venir », a indiqué Nancy Dicks, mairesse de New Glasgow.

« La bibliothèque de New Glasgow est un second foyer pour de nombreuses personnes. Nous avons une occasion unique de moderniser la bibliothèque et de rendre les espaces plus polyvalents pour l'ensemble de la collectivité, y compris les personnes âgées, les nouveaux arrivants et les familles », a indiqué Clyde Fraser, conseiller municipal à la Ville de New Glasgow et représentant du conseil d'administration de la bibliothèque de New Glasgow.

La bibliothèque de New Glasgow a été construite en 1964, puis agrandie en 1989 et 2009. Fonctionnant avec des équipements et des systèmes de chauffage vieillissants, plusieurs espaces sont inutilisables en hiver. Le projet permettra de moderniser le système de chauffage et de ventilation, de mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour garantir l'accessibilité totale de l'installation et de créer de nouveaux espaces pour les activités communautaires.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment en réduisant sa consommation d'énergie d'environ 81,9 %, et ses émissions de gaz à effet de serre de 272 tonnes par année. Ce financement permettra aussi d'améliorer l'accessibilité pour les résidents et de faire en sorte que l'établissement puisse être pleinement utilisé toute l'année.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue 2 millions de dollars, la Ville de New Glasgow investit 976 860 $, et la Pictou-Antigonish Regional Library fournit 20 000 $.

investit 976 860 $, et la Pictou-Antigonish Regional Library fournit 20 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

- Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles. Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

