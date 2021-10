Un lien piétonnier pour relier trois sites exceptionnels de la Capitale-Nationale

Le projet consiste à aménager un escalier de 294 marches ainsi que des sentiers à flanc de falaise. Une fois achevé, le nouvel escalier viendra au quatrième rang parmi ceux de la région de la Capitale-Nationale pour le nombre de marches, derrière ceux de la chute Montmorency (487), du Cap-Blanc (398) et de la promenade des Gouverneurs (310). Deux aires de repos avec plantations et mobilier urbain marqueront les accès au haut et au bas de l'escalier. Ce nouveau lien permettra de rejoindre de manière sécuritaire le sommet et le pied de la falaise, considérant que plusieurs piétons passent actuellement par la coulée non aménagée.

Les travaux seront réalisés en partie cet automne et reprendront au printemps 2022 pour se terminer au début de l'été prochain. Ce projet est entièrement réalisé par la Commission de la capitale nationale du Québec et nécessitera un investissement total de 2,3 M$. L'inauguration aura lieu à l'été 2022.

Ce lien piétonnier sera réalisé avec la collaboration de la Commission des champs de bataille nationaux.

Pour plus d'information, cliquez ici.

Citations

« Depuis son arrivée, notre gouvernement est résolument dans l'action. Le projet que nous dévoilons s'inscrit dans une vision ambitieuse de mise en valeur des attraits récréotouristiques de notre Capitale-Nationale. Ce nouveau lien piétonnier constitue le chaînon manquant permettant de relier trois sites exceptionnels, soit le parc du Bois-de-Coulonge, le parc des Champs-de-Bataille, au pied de la côte Gilmour et la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain une fois celle-ci complétée à l'été 2023. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Cet ajout constitue une plus-value sensationnelle. Il permettra de désenclaver le parc du Bois-de-Coulonge, un des plus beaux parcs de la ville, et sera très apprécié des citoyens du secteur, des marcheurs, des coureurs et des usagers du parc. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon.

« Ce superbe aménagement urbain vise à créer un lien naturel entre deux des plus importants parcs de la haute ville de Québec, en plus de contribuer à la mise en valeur du parc du Bois-de-Coulonge en y favorisant l'accès par le pied de la côte Gilmour et l'extrémité est de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain.

Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec.

SOURCE Commission de la Capitale-Nationale du Québec

