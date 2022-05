Mott's® Clamato® apporte son soutien à l'industrie des bars et des restaurants du Canada

2.

DATES IMPORTANTES : La compétition Meilleur Caesar en ville de Mott's® Clamato® 2022 (la « compétition ») vous est présentée par Canada Dry Mott's Inc.

(le « commanditaire ») et est gérée et organisée par son agence promotionnelle, Mosaic Sales Solutions (ci-après le « représentant »). La compétition

comprend (i) la période de dépôt de candidatures préliminaire, qui se déroule du 19 mai 2022 à 9 h, heure de l'Est (« HE ») au 4 juillet 2022 à

8 h 59 min 59 s HE (la « période de dépôt de candidatures »); (ii) la période de soumission des vidéos des demi-finalistes, qui se déroule du 5 juillet 2022 à

9 h HE au 18 juillet 2022 à 23 h 59 min 59 s HE (la « période des demi-finales »); (iii) la période d'évaluation, qui se déroule du 19 juillet 2022 à 0 h HE au 27 juillet 2022 à 23 h 59 min 59 s HE (la « période d'évaluation »); et (iv) la période de vote, qui se déroule du 29 juillet 2022 à 9 h HE au 5 septembre 2022 à 23 h 59 min 59 s HE (la « période de vote »). La compétition commence le 19 mai 2022 à 9 h HE et se termine le 5 septembre 2022 à 23 h 59 min 59 s HE (la « période de la compétition »).