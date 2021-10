OTTAWA, ON, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Auro Pharma Inc., Pharmascience Inc. et Sivem Pharmaceuticals ULC procèdent au rappel de certains lots de comprimés de 25 mg, de 50 mg et de 100 mg de losartan délivrés sur prescription, après que des tests aient révélé la présence d'une concentration supérieure au seuil acceptable d'une impureté azide, dont la formule chimique en anglais est 5-(4'-((5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H imidazol-1-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H tetrazole). L'exposition à long terme à des concentrations de cette impureté supérieures au seuil considéré comme sûr pourrait accroître le risque de cancer.

Consultez l'avis pour obtenir plus de renseignements, dont la marche à suivre et les travaux de Santé Canada pour remédier au problème causé par les impuretés azides dans certains médicaments.

Product Company DIN Lot Expiry AURO-LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 ACI5021007B 5 février 2024 AURO-LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019009-C 5 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019009-B 5 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019010-A 5 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019011-B 12 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 ACO1021003A 16 février 2024 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018013-A 4 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018015-A 4 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018012-A 4 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018010-A 3 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018012-B 4 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018014-A 4 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018011-A 3 décembre 2021 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1019009-D 2 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1019009-A 2 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019007-A 24 juin 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 ACI1021007A 5 février 2024 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019008-A 24 juin 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019010-B 5 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019009-B 5 décembre 2022 AURO-LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019011-A 12 décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019002-A Mai 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019001-A Mai 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019003-A Mai 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019004-A Mai 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019008-A Juillet 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019007-B Juillet 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019009-C Décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021003AR Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021001B Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021002A Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019005-A Mai 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019006-A Juillet 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019007-A Juillet 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019009-B Décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021001A Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019001-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019002-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019005-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019004-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019003-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019010-A Décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019009-C Décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021005B Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021006A Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019006-A Juin 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019009-A Décembre 2022 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021005A Février 2024 LOSARTAN, 100 COMPRIMÉS DE 25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021004A Février 2024 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019001-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019002-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019003-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019008-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019007-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019005-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019006-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019004-A Juin 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019010-B Décembre 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021007A Février 2024 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021005A Février 2024 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021006A Février 2024 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021004B Février 2024 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019009-A Décembre 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019011-A Décembre 2022 LOSARTAN, 50 COMPRIMÉS DE 12,5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021004A Février 2024 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 25 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309750 629303 Octobre 2023 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 25 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309750 636356 Juillet 2024 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 50 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309769 629302 Septembre 2023 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 50 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309769 636348 Juin 2024 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 50 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309769 636357 Juin 2024 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 100 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309777 629306 Septembre 2023 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 100 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309777 629307 Septembre 2023 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 100 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309777 636346 Juillet 2024 LOSARTAN COMPRIMÉS DE 100 mg - SPM Pharmascience Inc. 02309777 636358 Juillet 2024

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]