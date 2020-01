Le Québec champion des inégalités économiques - La CAQ creuse le fossé entre les gens ordinaires et les ultrariches

MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, accuse François Legault de « faire pire que Trump » alors que la disparité entre la rémunération moyenne des travailleurs et des travailleuses et celle des PDG les mieux nantis au Québec dépasse à la fois le Canada et les États-Unis.

« François Legault voulait rattraper le reste de l'Amérique du Nord, aujourd'hui, il dépasse nos voisins - mais il n'y a pas de quoi être fier. En ce début d'année 2020, le Québec est couronné champion des disparités salariales. C'est une très bonne nouvelle pour les amis PDG du premier ministre, qui font 300 fois le salaire moyen des gens ordinaires. C'est une très mauvaise nouvelle pour les centaines de milliers de Québécoises et de Québécois au salaire minimum, qui doivent se contenter des augmentations de Séraphin de la CAQ » affirme M. Leduc. « Cette année, la CAQ devra s'attaquer au vilain petit secret de l'économie québécoise ou affronter la colère des millions de personnes qui n'ont pas le privilège de s'appeler Alain Bellemare, Éric Martel ou Éric La Flèche. »

Québec solidaire réclame un rattrapage immédiat du salaire minimum et l'instauration d'un salaire maximum liant la rémunération des hauts dirigeants d'entreprises subventionnées par l'État à ceux de leurs employés.

« Une économie saine est une économie qui profite à tout le monde. Il est plus que temps de serrer la vis aux dirigeants des grandes entreprises, particulièrement ceux qui vivent au crochet de l'État. En liant leur rémunération aux salaires de leurs employés, comme le propose Québec solidaire, le gouvernement enverrait un message on ne peut plus clair: les gens qui travaillent dur contribuent eux aussi aux bons résultats de l'économie du Québec. »

