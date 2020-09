La Maison Hennessy présente « World Odyssey », performance explosive en plein jour de Cai Guo-Qiang

Cette œuvre pyrotechnique exaltée se veut une source de réconfort en ces temps de pandémie sans précédent. Cai Guo-Qiang s'est inspiré de « La naissance de la tragédie » de Nietzsche pour composer ce spectacle pyrotechnique de 15 minutes en trois actes qui rend hommage au cycle éternel de création et de destruction et à la capacité de l'esprit humain à embrasser et savourer la vie en harmonie avec la nature, malgré la souffrance. Comme une pièce de théâtre, cette odyssée artistique est la promesse d'une explosion de drames, de poésie, de couleurs et d'émotions, par le truchement de feux d'artifice multicolores tirés depuis 150 tonneaux de chêne flottant sur les eaux de la Charente, en écho au 150 e anniversaire du Hennessy X.O. Première dans l'histoire de la Maison, « World Odyssey » sera diffusée en direct dans le monde entier. C'est également la première fois que l'artiste conçoit une performance explosive en plein jour sur l'eau, destinée à une diffusion mondiale en temps réel.

« Cette période sans précédent a clairement fait ressortir les liens très forts qui unissent notre grande famille, a déclaré Laurent Boillot, président-directeur général de Hennessy. Chez Hennessy, nos racines communes remontent à plusieurs générations. Depuis New York, avec son chef-d'œuvre à la beauté et à la résonance universelles, Cai Guo-Qiang convoque aujourd'hui le souvenir de ces liens qui ont traversé les époques. Au nom de la Maison Hennessy, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir cette performance artistique, symbole de notre engagement indéfectible envers notre famille élargie à l'international. Un siècle et demi après les débuts de la saga Hennessy X.O, il nous offre sa vision artistique d'une odyssée forgée par l'unité, la résilience et l'espoir. Dans le contexte exceptionnel de 2020, ces valeurs nous guident et nous rappellent le chemin parcouru et nous démontrent jusqu'où nous pouvons encore aller ensemble. Depuis l'emplacement privilégié de Cognac, où des feux d'artifice en provenance de la ville chinoise de Liuyang fleurissent dans le ciel surplombant la Charente, la Maison Hennessy et Cai Guo-Qiang sont fiers d'accueillir chacun et chacune d'entre vous pour cet événement qui met à l'honneur l'esprit de partage et qui se tourne vers de nouveaux horizons avec un courage raffermi. »

« Nous entrons dans un nouveau chapitre de l'éprouvante odyssée de l'humanité. Le signal qui voyage depuis Cognac à travers l'infrastructure du nuage relie des gens du monde entier et permet à la passion primitive d'éclater pour former une communauté à l'avenir commun, dont les membres sont étroitement liés par la nature et par l'art. À travers les feux d'artifice, j'exprime ma vision de la tragédie, de l'art et de ce qui fait l'essence de la vie. J'espère que le public y puisera l'envie de renouer avec la nature et y trouvera une forme d'apaisement. »

Cet événement est une nouvelle illustration de l'énergie, de la ténacité et de l'optimisme manifestés par la Maison Hennessy cette année dans sa volonté de soutenir ses collectivités à Cognac et ailleurs dans le monde. « World Odyssey » transmet un double message de la part du célèbre producteur de cognac et de l'artiste - un message de réconfort pour tous ceux qui ont été touchés par la pandémie et un message de confiance en l'avenir - qui sera diffusé sur des plateformes numériques dont Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook et YouTube.

Pour sa performance explosive en plein jour, Cai Guo-Qiang utilisera exclusivement du matériel pyrotechnique non toxique, à émission de fumée réduite et certifié CE.

Pour en savoir plus et visionner la diffusion en direct, visitez Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event.

CAI GUO-QIANG

Lauréat de nombreux prix artistiques internationaux, dont la médaille des arts du Département d'État des États-Unis (Washington DC), le 24e Praemium Imperiale (Tokyo) et le prix de la Fondation Cartier (Paris), Cai Guo-Qiang était directeur des effets visuels et des effets spéciaux des Jeux olympiques de 2008 à Beijing, à l'occasion desquels il a mis en scène les spectaculaires cérémonies d'ouverture et de clôture. Originaire de Quanzhou, en Chine, il vit et travaille actuellement à New York. Son histoire personnelle, ses sources d'inspiration et ses projets ont fait l'objet en 2016 du documentaire Netflix « L'échelle céleste » acclamé par la critique et signé du réalisateur oscarisé Kevin Macdonald. Cet événement organisé en partenariat avec la Maison Hennessy marque sa première collaboration avec une marque de luxe.

HENNESSY X.O

En 1870, Maurice Hennessy, membre de la quatrième génération de Hennessy, demande au maître assembleur Émile Fillioux de créer un cognac spécial pour sa famille et ses amis, en utilisant des eaux-de-vie âgées pour parfaire le mélange. Ils le baptisent « X.O » pour « Extra Old ». Le Hennessy X.O devient le premier mélange de la Maison à connaître une renommée internationale, au point où la classification X.O devient le gage d'une qualité sans compromis. En 1947, Gérald de Geoffre, arrière-petit-fils de Maurice Hennessy, crée sa carafe emblématique, dont la forme s'inspire d'une grappe de raisins à l'envers. À ce jour, la saveur du Hennessy X.O demeure aussi authentique que la première fois où Maurice Hennessy l'a fait déguster à ses proches. Symbole intemporel à la structure puissante et équilibrée, il porte en lui les promesses d'un très long affinage, chaque goutte étant une invitation à une odyssée sensorielle à travers sept notes gustatives.

En 2020, le Hennessy X.O célèbre son 150e anniversaire avec un chef-d'œuvre de Cai Guo-Qiang.

HENNESSY

Leader sur le marché du cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier depuis plus de 250 ans, forte de son savoir-faire exceptionnel. Née de l'esprit de conquête de son fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Établie au cœur de la Charente, la Maison Hennessy est un pilier solide de l'économie régionale. Son succès et sa longévité sont enracinés dans l'excellence de ses cognacs, qui sont tous le fruit d'un processus unique qui se transmet de génération en génération. Première maison de spiritueux à obtenir la certification ISO 14001, Hennessy met à profit sa capacité d'innovation et le soutien de tous ses partenaires pour protéger ce secteur exceptionnel. Joyau du groupe LVMH, Hennessy apporte une contribution majeure au commerce international français, puisque 99 % de la production est vendue à l'exportation, en plus d'être une ambassadrice de l'art de vivre à la française dans le monde.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - PAS POUR LA FRANCE

