Journée des investisseurs de la Banque Scotia à Santiago, au Chili

TORONTO, le 17 oct. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia tiendra une Journée des investisseurs les 24 et 25 octobre 2019 à Santiago, au Chili. Elle y présentera une vue d'ensemble de sa stratégie et des perspectives dans ses principaux secteurs d'activité : Réseau canadien, Opérations internationales - dont les pays de l'Alliance du Pacifique individuellement -, Services bancaires et marchés mondiaux et Gestion de patrimoine mondiale - qui devient un segment distinct aux fins de production de rapports à compter du 1er novembre 2019. On traitera aussi en profondeur des groupes fonctionnels et des secteurs de soutien de premier plan, notamment Gestion du risque global, Numérique et Technologies.

À l'occasion de la Journée des investisseurs, les participants pourront également assister à des présentations d'Études économiques Scotia au sujet du contexte opérationnel général à l'échelle mondiale et en Amérique. Des représentants du gouvernement du Chili et des hauts dirigeants d'entreprises des pays de l'Alliance du Pacifique compteront parmi les conférenciers.

Les présentations principales sont prévues à 12 h 30 HE (13 h 30 TMG-3) le 24 octobre et à 8 h 45 HE (9 h 45 TMG-3) le 25 octobre. Un lien vers les présentations sera accessible à la section « Événements et présentations » de Relations avec les investisseurs du site de la Banque Scotia à www.banquescotia.com 30 minutes avant qu'elles commencent.

Pour participer par webdiffusion, connectez-vous un peu avant le début de la présentation en cliquant sur le lien fourni à la section de Relations avec les investisseurs à www.banquescotia.com. Si vous manquez la diffusion en direct, sachez qu'un enregistrement sera accessible sur le site Web de la Banque le 25 octobre.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Annie Cuerrier, Communications mondiales, Banque Scotia, annie.cuerrier@scotiabank.com, Tél. : 416‑775‑0828 ; Relations avec les investisseurs seulement : Philip Smith, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, philip.smith@scotiabank.com, Tél. : 416‑863‑2866

