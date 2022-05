Globalive renforce son offre de réseau de signalisation mobile Freedom et de partage de spectre avec TELUS

Cette entente historique marquerait la première fois qu'un titulaire de services sans fil conclut une entente de partage de réseau et de spectre avec un concurrent indépendant de pure souche.

TORONTO, le 19 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Globalive a annoncé une avancée historique vers une plus grande concurrence dans le secteur des télécommunications au Canada, ainsi qu'un renforcement de son offre d'achat de Freedom Mobile, en signant une entente de partage de réseau et de spectre avec TELUS. Cette entente, qui est conditionnelle à la réussite de l'acquisition de Freedom Mobile par Globalive, constitue la première fois qu'une entreprise canadienne conclut une entente au sujet de partage de réseau et de spectre avec un concurrent indépendant de services sans fil.

Le partage à long terme du réseau et du spectre est essentiel à la stabilité du quatrième joueur, comme le reconnaissent largement les analystes, les universitaires et les experts du secteur. Il s'agit également de l'utilisation la plus efficace du spectre, une ressource rare et limitée. Si Globalive réussit à acquérir les activités de Freedom Mobile et TELUS, elles bénéficieront toutes deux de leurs ressources partagées, tout en éliminant le besoin de construire un réseau en double. Il s'agit d'une entente qui profite à tous les Canadiens, en leur offrant les meilleurs services mobiles de leur catégorie à un prix concurrentiel.

Les nouveaux venus dans l'industrie, qui se sont engagés à offrir des prix plus bas pour les services sans fil, ont toujours eu de la difficulté à construire des réseaux capables de concurrencer les 25 ans d'avance des titulaires. Cet accord transformateur permettrait à Globalive non seulement de proposer aux consommateurs des prix plus bas et des offres innovantes, mais aussi de tenir ses promesses envers les consommateurs, grâce à des prix plus bas et des offres novatrices et une qualité de réseau équivalente, établissant ainsi un environnement concurrentiel pour les décennies à venir.

« Les aspects positifs d'une concurrence robuste et indépendante sont clairs. Le Canada a besoin d'un quatrième transporteur véritablement indépendant afin d'assurer que les consommateurs bénéficient des avantages d'un marché concurrentiel et de règles du jeu équitables. Nous sommes enthousiastes à l'idée de rapprocher les Canadiens de cette réalité grâce à cette annonce transformatrice », déclare Anthony Lacavera, fondateur et président de Globalive.

L'annonce de cette entente survient pendant la fusion très médiatisée de Rogers et de Shaw, qui nécessite la vente de Freedom Mobile (anciennement WIND Mobile), une entreprise fondée par Globalive en 2008. S'il est conclu, l'accord s'étendrait sur un minimum de 20 ans et éliminerait effectivement toute possibilité de rachat de l'entreprise Freedom Mobile par Rogers.

« Lorsque nous avons fondé WIND Mobile en tant que concurrent indépendant, nous avons réussi à faire baisser les prix des services sans fil à la hauteur de 20 % sur nos marchés. Nous savons que nous pouvons le faire à nouveau », déclare M. Lacavera. « Le succès de cet accord nous permettra de combiner des prix supérieurs avec la meilleure qualité de réseau de sa catégorie pour les consommateurs canadiens. C'est un moment décisif pour l'industrie canadienne des télécommunications et nous félicitons TELUS de reconnaître les avantages d'une véritable concurrence. »

Globalive a fondé ou cofondé et exploité 12 sociétés d'exploitation au cours des 25 dernières années dans l'industrie des télécommunications, dont WIND Mobile, vendue à Shaw Communications pour 1,6 milliard de dollars. Globalive Capital gère le portefeuille d'investissements diversifiés de Globalive diversifié dans plusieurs catégories d'actifs, notamment le capital-risque, le capital-investissement, l'immobilier et l'infrastructure. Globalive Ventures a réalisé plus de 125 investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage est reconnu comme un investisseur stratégique et favorable aux entrepreneurs. Globalive a été un commanditaire fondateur d'incubateurs et d'accélérateurs de premier plan, dont NEXT Canada et le Creative Destruction Lab. L'équipe de Globalive agit à titre de directeur et de conseiller dans l'écosystème des entreprises en démarrage. Globalive Media se concentre sur l'écosystème de l'innovation et produit l'émission Beyond Innovation (beyondinnovation.tv) qui est diffusée dans le monde entier sur la plateforme Bloomberg. Pour plus d'informations, visitez le site www.globalive.com.

