Fednav s'associe à CargoMetrics Technologies

Aux termes de cet accord, les deux sociétés s'associeront pour mettre au point des systèmes et des outils permettant d'optimiser le rendement de la flotte de vraquiers de Fednav. Les données et les signaux extraits de la structure de performance CargoMetrics serviront à éclairer les décisions d'affrètement, ce qui permettra d'établir la répartition la plus souhaitable de la flotte de Fednav sur les routes maritimes.

Paul Pathy, président et chef de la direction de Fednav limitée, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à CargoMetrics, qui sera un important accélérateur de notre transformation numérique et un acteur clé de nos futurs succès au moyen de l'analyse des données et de l'optimisation de la plateforme. »

Fednav limitée, qui célèbre son 75e anniversaire cette année, est une société privée et la plus grande entreprise internationale de transport en vrac au Canada. Sa flotte compte plus de 100 vraquiers qui naviguent dans le monde entier, dont 63 en propriété. De ses bureaux situés sur quatre continents, la société exploite la plus grande flotte de navires de haute mer adaptés aux Grands Lacs, la plus grande flotte au monde de vraquiers de classe glace et trois cargos brise-glace qui desservent l'Arctique 12 mois par année. En outre, Fednav exploite 11 terminaux maritimes en Amérique du Nord.

CargoMetrics Technologies LLC propose des solutions d'investissement quantitatif et de transport maritime à fort potentiel de transformation, intégrées à une plateforme exclusive qui effectue un suivi de l'ensemble des cargaisons et des navires en mer. Son approche systématique, basée sur de l'information factuelle et tenant compte de l'incertitude, combine de l'information provenant de satellites, de ports, de navires et d'autres sources pour donner un aperçu de l'état mondial de l'offre et de la demande à l'échelle micro et macro. L'équipe de chercheurs, d'ingénieurs et de spécialistes du secteur maritime de l'entreprise est basée à Boston, Massachusetts, aux États-Unis.

www.fednav.com

SOURCE Fednav limitée

Renseignements: Pour plus de renseignements, visitez www.fednav.com ou communiquez avec Nic Angelini, vice-président, stratégie, 514.878.6601, nangelini@fednav.com

Related Links

www.fednav.com