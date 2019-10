Des Canadiens annoncent une « Fête pour Pierre » dans le cadre du centième anniversaire de la naissance de Pierre Elliott Trudeau

Né le 18 octobre 1919, Pierre Elliott Trudeau dirigera le pays pendant 15 ans, soit de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984. Seuls deux autres premiers ministres ont tenu les rênes du pays plus longtemps. Afin de distancer la célébration de sa vie exceptionnelle et de son héritage remarquable des batailles partisanes entourant l'actuelle campagne électorale fédérale, les organisateurs de l'événement ont annoncé que cet hommage aura lieu au Nathan Phillips Square, si la météo le permet, le samedi 26 octobre en soirée.

La « Fête pour Pierre », ou « P4P », pour « Party for Pierre », comme elle a été surnommée, consistera en un concert public gratuit qui commencera à 19 h 30. Ce dernier est parrainé par un nouvel organisme sans but lucratif, la « P4P Foundation ». La soirée sera marquée par les performances de musiciens canadiens connus et émergents, ponctuées d'hommages personnels présentés par d'éminents Canadiens de tous les horizons. L'hommage, une célébration des valeurs canadiennes, est présenté à la nation comme un « soulèvement populaire de Canadiens progressistes ».

Dans le cadre de l'événement, des milliers de Canadiens admirant les contributions durables de Pierre Elliott Trudeau qui ont toujours une répercussion de nos jours célébreront bon nombre de ses réalisations, lesquelles permettent aujourd'hui aux Canadiennes et aux Canadiens de bâtir une société plus juste et de continuer à vivre au sein d'un pays progressiste et uni, notamment :

La canadianisation de notre Constitution (1982); La constitutionnalisation de notre Charte des droits et libertés (1982); La défaite du référendum sur la séparation du Québec (1980); Le renforcement du contrôle des armes à feu au Canada , notamment en ce qui concerne les restrictions à la propriété (1969), et les vérifications d'antécédents et les autorisations d'acquisition d'armes à feu (1977) L'adoption d'un système d'immigration plus ouvert, déracialisé et fondé sur le mérite et de règlements spéciaux pour les réfugiées (1976); L'adoption officielle du multiculturalisme (1971); La création du premier ministère national de l'Environnement dans un pays développé et sa déclaration selon laquelle la santé de notre planète est la priorité en matière de politique publique globale du prochain siècle (1971); Sa gestion de la crise du FLQ et la défaite retentissante des terroristes de l'organisation; L'adoption officielle du bilinguisme au Canada (1969); La décriminalisation de l'avortement et de la contraception au Canada et l'introduction d'un programme d'avortement thérapeutique (1967); La décriminalisation de l'homosexualité au Canada (1967); L'introduction de provisions visant à lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies par le biais d'ivressomètres dans le Code criminel (1967); L'implantation complète à l'échelle nationale du système de santé public financé par une seule source du Canada (de 1968 à 1984), qui a culminé par l'adoption de la Loi canadienne sur la santé (1984); La décision de ne pas aller de l'avant avec les politiques d'assimilation en ce qui a trait aux autochtones canadiens, qui auraient éliminé le statut des réserves et d'autres droits découlant des traités (1968), ainsi que la constitutionnalisation des droits des autochtones (c.-à-d. des Premières Nations, des Inuits et des Métis) et des traités (1982).

Lors de leur réunion de ce matin, les membres fondateurs de la P4P Foundation ont adopté la Déclaration pour le progrès (ci-jointe) et, ce faisant, se sont engagés à rappeler aux Canadiens que l'héritage de Pierre Elliott Trudeau est si unique qu'il ne peut jamais être tenu pour acquis. Ils ont aussi invité leurs concitoyens à se joindre à eux pour célébrer la vie et l'héritage de Pierre Elliott Trudeau dans des villes, des villages et des communautés rurales partout au Canada, d'un océan à l'autre, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance.

La P4P Foundation invite plus particulièrement les millions de Canadiennes et Canadiens qui partagent la vision de Pierre Elliott Trudeau pour un Canada plus juste, plus paisible, plus diversifié, plus prospère et plus progressiste en tant qu'espoir pour notre planète. Tous les Canadiennes et Canadiens sont conviés à se joindre à l'événement P4P, y compris les milléniaux et les postmilléniaux qui ne l'ont jamais connu, mais qui vivent chaque jour dans un monde façonné par son héritage, surtout :

Les défenseurs des libertés et des droits de la personne; Les personnes engagées pour un Canada uni; Les défenseurs de la cause environnementale et de la lutte contre les changements climatiques; Les militants pro-choix; Les défenseurs du bilinguisme; Les défenseurs du multiculturalisme; Les militants pour l'immigration et les réfugiés; Les personnes qui souhaitent un meilleur contrôle des armes à feu; Les défenseurs des droits de Premières Nations; Les défenseurs des droits de la communauté LGBTQ2S; Les militants pro ivressomètre et contre la conduite avec les facultés affaiblies.

Au cours des prochaines semaines, en préparation pour l'événement P4P, les organisateurs publieront (1) une série de vidéos hommages réalisées par des Canadiens ordinaires, (2) le nom des artistes canadiens qui participeront à l'événement, et (3) l'identité des éminents Canadiens des secteurs du sport, du divertissement, de la politique et des affaires qui présenteront des hommages à Pierre Elliott Trudeau en direct et par vidéo au Nathan Phillips Square le 26 octobre prochain.

Nous espérons que des Canadiennes et Canadiens de partout se joindront à nous pour dire « Merci Pierre! » et « Bienvenue dans les années 2020! »

