Campagne intégrée de promotion touristique - Des escapades en tout genre pour dire Bonjour Québec cet automne

Toutes les occasions sont bonnes pour dire Bonjour Québec !

Les voyageur.euse.s suivront, avec ce volet de la campagne, la route de leurs envies en goûtant à cette saison, en continuant d'entretenir des liens privilégiés avec les lieux et les gens d'ici, qui ont tant à offrir. Que ce soit pour quelques jours ou un plus long séjour, ils découvriront les trésors colorés du Québec. À pied, en vélo, en autobus, en voiture, afin de dire bonjour au Québec, en voyageant hors du quotidien et des habitudes, les Québécois.es s'inspireront pour leur prochaine escapade, qui leur permettra de construire de nouveaux souvenirs.

Jusqu'au 2 novembre 2020, à travers les cinq séquences promotionnelles de 15 secondes qui seront diffusées à la télévision et sur le web, ainsi qu'avec des affichages dans les journaux et extérieurs, la population sera amenée à la rencontre des paysages hauts en couleurs de l'automne, pour continuer d'explorer le Québec.

« Le Québec est une destination unique, avec des expériences touristiques d'exception qui évoluent au gré des saisons. Le volet automnal de la campagne de promotion touristique appelle autant à l'évasion qu'aux grandes aventures et aux moments de réconfort, notamment en profitant des programmes Explore Québec et Passeport Attraits, deux initiatives du gouvernement du Québec qui permettent de découvrir les attraits et les hébergements touristiques du Québec à prix moindre. J'invite toutes et tous les Québécois.e.s. à dire bonjour au Québec et à planifier leurs escapades automnales qui seront absolument inoubliables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Avec le plus grand plaisir, nous invitons les Québécois.es à continuer de visiter les 22 régions touristiques du Québec, leurs lieux et leurs gens, cet automne. Voyager au Québec, c'est une façon d'encourager l'économie locale et de soutenir les entrepreneurs touristiques, tout en bénéficiant de ce que la destination a de mieux à offrir. Les entreprises touristiques ont relevé le défi d'adapter leurs services et elles sont prêtes, avec leurs équipes, à continuer à vous accueillir de façon sécuritaire. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

Dévoilée le 21 juin dernier par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la signature renouvelée rappelle avec force et intention que la découverte de la destination québécoise est, d'abord et avant tout, l'histoire d'une rencontre. Une rencontre avec des gens accueillants, fiers de leur région et de ses nombreux attraits. La signature évoque également le fait francophone et l'accueil chaleureux qui distingue le Québec à titre de destination de calibre mondial.

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

