Bud Light Canada lance le « Camp Bud Light » pour célébrer la Fierté

« Bud Light croit que tout est plus amusant et divertissant quand chacune et chacun peut y apporter son énergie unique, a déclaré Mike D'Agostini, directeur principal du marketing, Bud Light Canada. C'est la mission de notre marque de ne laisser personne de côté et de célébrer les personnes qui assument leur identité la plus authentique. Par le biais du Camp Bud Light, nous encourageons les membres de la communauté LGBTQIA2S+ et leurs allié.e.s à vivre leur vérité - ce qui ne laisse qu'une question : quel que soit votre camp, êtes-vous partant.es? »

Le terme « CAMP » signifie « comportement ou style délibérément exagéré et théâtral », ce qui en fait le thème approprié pour un camp pour adultes centré sur la Fierté, qui vise à créer un environnement inclusif permettant à tou.te.s les participant.e.s d'exprimer pleinement leur personnalité. Bud Light a choisi le thème « CAMP » pour offrir une expérience qui correspond exactement à cette définition, en créant du plaisir pour tout le monde avec des événements libres et débridés qui carburent à la nostalgie et en suscitant un sentiment d'appartenance grâce à l'énergie unique au camp.

Le Camp Bud Light sera une fin de semaine remplie d'activités sur le thème du CAMP qui célébreront la communauté LGBTQIA2S+ et ses allié.e.s. Il sera animé par « la Queen du Nord » elle-même, Brooke Lynn Hytes, l'ultime directrice du camp. En outre, une équipe complète d'influenceurs bien connus dans tout le pays seront les conseillers du camp; ils et elles ont été sélectionnés sur la base de leur talent, de leur excellente réputation et de leur expertise dans ce domaine. Des brunchs de drag queens aux cours de lip-sync, en passant par un beach party d'une journée, le Camp Bud Light promet d'être une expérience inoubliable.

« Le Camp Bud Light créera un environnement inclusif et divertissant pour les membres de la communauté LGBTQIA2S+ et leurs allié.e.s en leur permettant de se réunir sans jugement pour célébrer leur identité, et je suis honorée de me faire la championne de cette initiative incroyablement importante en tant que directrice du camp, a déclaré la drag queen canadienne Brooke Lynn Hytes. Il est extrêmement important de célébrer notre identité authentique dans un environnement sécuritaire, en particulier pour les personnes qui ont parfois eu du mal à s'accepter. Je suis fière de contribuer à la réalisation de cette expérience unique et engageante pour les membres de ma communauté cet été et j'ai hâte d'en faire une expérience inoubliable de la Fierté! »

Le nombre de places pour la fin de semaine du Camp Bud Light étant limité, les Canadien.ne.s de 19 ans et plus auront la possibilité de se joindre à la fête en participant au concours Camp Bud Light. À partir du 17 mai 2022, les Canadiens et Canadiennes pourront visiter le site web www.budlight.ca/ca_fr/pride et s'inscrire au concours pour courir la chance de gagner une paire de billets pour assister au camp. Le concours prend fin le 27 mai 2022 à 23 h 59 (heure de l'Est).

Le Camp Bud Light promet de « mettre le fun dans la place », avec une grande variété d'activités « CAMP », y compris :

Art Attaque : Rendez-vous au stand de tir à l'arc, et visez des ballons remplis de peinture pour décorer votre toile et créer une œuvre d'art abstrait

Déployez votre drapeau : Faites flotter le drapeau qui vous représente le mieux en faisant de la tyrolienne

Placard ouvert : Un studio où les campeurs peuvent travailler sur leur look pour les activités

Croquet flamant rose : Du croquet, mais en version CAMP!

La plage 'Tude : Toute une journée de fête sur la plage

Soirée disco Bud Light : La meilleure fête de la fin de semaine avec un DJ en direct et une piste de danse épique

Jeux arc-en-ciel : Compétition amicale avec des activités qui célèbrent l'esprit CAMP

Camp d'entraînement au pom-pom : Apprenez une chorégraphie pour soutenir votre équipe pendant les Jeux arc-en-ciel.

Combat Karaoké : Montez sur scène pour participer à un combat karaoké/lip sync pour couronner la fin de semaine.

Saucette ours polaire : Participez à cette tradition canadienne - sautez dans l'eau froide d'un lac pour vous réveiller après une soirée festive.

Yoga Salutations au soleil : Démarrez la journée par un cours facultatif de yoga à l'extérieur

En plus d'activer le Camp Bud Light, la marque participera aux célébrations de la Fierté à travers le pays, en organisant des activations ponctuelles à Toronto et à Vancouver, et en participant au défilé de la Fierté de Toronto. Pour amplifier les célébrations, Bud Light lancera une édition limitée de canettes de la Fierté inspirées par la diversité des pronoms, qui seront disponibles à travers le Canada à partir de juin, jusqu'à épuisement des stocks. Cette année, Bud Light célèbre les identités de genre uniques des Canadiens et Canadiennes à travers le nouveau design de ses canettes qui encourage les personnes en âge de consommer de l'alcool à demander, respecter et célébrer les pronoms de chacun et chacune.

Depuis plus de 20 ans, Bud Light soutient la Fierté au Canada et cette année, la marque renforce son appui continu en offrant un total de 100 000 $ à divers organismes qui soutiennent la communauté LGBTQIA2S+ à travers le Canada, notamment :

Pour plus d'informations sur le Camp Bud Light, nos partenaires régionaux et notre édition limitée de canettes de la Fierté, visitez le site www.budlight.ca/ca_fr/pride et participez à la conversation sur Instagram et Twitter avec le mot-clic #EsTuPartant.

À propos de Bud Light Canada

En tant que producteur d'une bière sociale et mixte, Bud Light Canada priorise activement l'inclusion en tant qu'élément intégral de ses initiatives de marque. Depuis plus de 20 ans, Bud Light soutient fièrement la Fierté au Canada, en lançant une série de campagnes qui amplifient les voix et les talents de la communauté LGBTQIA2S+ et en fournissant un total de 100 000 $ à divers organismes qui appuient la communauté LGBTQIA2S+ à travers le Canada. Plus récemment, Bud Light a collaboré avec Women in Music Canada pour organiser des tables rondes et des ateliers afin de susciter des conversations significatives sur les déséquilibres dans l'industrie de la musique. Durant la saison des festivals de 2019, la marque s'est associée à Intersessions, un programme visant à contrer les disparités entre les genres, les classes et les races dans la musique électronique. Dans le cadre de ce partenariat, Bud Light Canada a organisé des ateliers éducatifs sur l'industrie de la musique et les compétences techniques des DJ, destinés à soutenir les femmes, les membres de la communauté LGBTQIA2S+ et les personnes mélanées. Grâce à son parrainage de Tomorrowland, Bud Light a donné du temps de scène à ME TIME, une DJ de Toronto qui était l'une des deux seules femmes de couleur parmi plus de 700 DJ.

