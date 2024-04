MONTRÉAL, April 29, 2024 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 500 000 000 $CAN d'obligations, série JS, échéant le 15 février 2063.

Les obligations porteront intérêt à un taux de 4,00 %, payable semestriellement, et seront offertes sur le marché à un prix de 88,988 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 15 février 2024. Le rendement est de 4,612 %.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : Financière Banque Nationale Inc. à titre de chef de file, La Banque Toronto-Dominion et Scotia Capitaux Inc. à titre de co-chefs de file, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la onzième réouverture des obligations, série JS, émises initialement le 13 mai 2022 et la valeur nominale globale des obligations de cette série s'élève maintenant à 6 000 000 000 $CAN.

